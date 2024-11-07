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廣告「超神褲」治糖尿病挨罰350萬 執行署這招讓他一次繳清

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

某公司負責人去年多次在電視購物平台刊播廣告，宣稱販售的「超神褲」可改善糖尿病、三高、坐骨神經痛等，並稱第2天馬上有感覺，遭衛生局裁罰350萬元，但卻逾期未繳，執行署新竹分署直接扣押其名下帳戶存款，抵償所滯欠罰鍰

執行署新竹分署指出，某公司去年多次在電視購物平台刊播廣告宣稱販售的超神褲、修復襪及智能衣等多項商品具有10秒提高血氧濃度、改善糖尿病、高血壓、高血脂95%，有效阻隔99%新冠病毒、降低焦慮97%、改善癲癇、帕金氏症等神經疾病，還可改善減少170%子宮頸癌細胞、治療四肢冰冷症、坐骨神經痛等。

執行署新竹分署表示，由於該廣告誇大醫療效能，分別經新竹市政府衛生局及桃園市政府衛生局依法裁處罰鍰共計近350萬元，但該義務人逾期未繳罰鍰，案經移送新竹分署執行。

執行署新竹分署指出，本件收案時，因可從移送資料推知義務人名下金融帳戶有大額存款可能，為防範義務人藉機脫產，新竹分署認有必要大幅減縮公文往返時程以加速執行，於是收案後立即向金融機構以電子發文方式，扣押其名下存款，同時也在法定聲明異議期間經過無虞後，核發收取命令，將名下存款全數抵償所滯欠罰鍰。

執行署新竹分署提醒，醫療器材廣告於核准刊播期間，不得變更原核准事項而為刊播，非醫療器材，不得為醫療效能之標示或宣傳，違反者主管機關將處60萬元以上，2千5百萬元以下罰鍰，遏阻業者誇大不實資訊混淆民眾之行為，以免民眾誤信購買產品，既傷荷包又無益健康。

某公司負責人去年多次在電視購物平台刊播廣告，宣稱販售的「超神褲」可改善糖尿病、三高、坐骨神經痛等，並稱第2天馬上有感覺，遭衛生局裁罰350萬元。圖／執行署新竹分署提供
某公司負責人去年多次在電視購物平台刊播廣告，宣稱販售的「超神褲」可改善糖尿病、三高、坐骨神經痛等，並稱第2天馬上有感覺，遭衛生局裁罰350萬元。圖／執行署新竹分署提供

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