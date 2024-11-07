私校富二代同窗合組詐團撈近億元 5高中死黨淪階下囚

高雄檢警偵破以高中「富二代」死黨組成的取款車手集團，成員家境優渥，卻罔顧家長栽培，今起訴涉案21人。記者張議晨／翻攝

高雄檢警去年8月偵辦詐騙集團洗錢機房，發現高雄律師公會副祕書長陳逸軒當詐團「軍師」，陳與4名私立貴族學校的「富二代」死黨合組車手集團，由4名高中同窗負責集團運作，陳則提供法律諮詢，雄檢歷經1年偵辦，今依加重詐欺、組織犯罪條例等起訴陳逸軒等21人，並求處重刑。

檢警調查，該集團以馬姓、洪姓及張姓男子為首，馬男與張男為同母異父兄弟，幾人均為高雄某明星私校高中死黨。

去年3月間，張男與胞弟馬男的陳姓高中同學先赴柬埔寨，與詐團牽上線後，回台便由陳男等人召集高中同窗，合組取款車手集團。

張男、馬男車手集團成立後，再陸續招募高中死黨陳逸軒擔任法律顧問，另找來自稱為代書的溫姓富二代參與，成立以來陸續招募14名成員加入。

該集團先由境外詐欺機房客服傳送偽造虛擬交易所資訊，等被害人在該網址註冊虛擬貨幣錢包後，再誆騙被害人投資泰達幣，隨後由張姓男子等人調度人員，將收取到的贓款送至指定地點上繳給上游詐團。

高雄市刑大偵一隊去年偵辦詐團車手，去年8月先溯源查獲柯姓男子（23歲）管理的車手集團，陸續拘捕旗下車手15人，向上溯源後，意外追出陳逸軒及其高中死黨組織的車手集團。

檢警查出，該集團分工縝密，詐款還會分為車手車資、餐費、平日支付律師費、車手交保金、集團家屬慰問金，若有旗下車手被抓，則由陳逸軒擔任律師協助辯護，由陳在旁指導製作筆錄，並將涉案車手的筆錄內容，轉頭洩漏給集團成員。

為隱匿犯罪所得，陳逸軒還會與集團內的高中死黨討論手法，最後以偽造假債權本票及借據後持向法院或地檢署聲請發還扣押物，確保被法院查扣的詐款能夠取回。

檢警清查，張男、柯男等人為首的車手團，從去年成立至今年8月被查獲為止，經手詐款計1億3630萬餘元，累計有53人受害，成員靠收水費用過得優渥，出入以BMW、BENZ甚至麥拉倫超跑代步。

擔任「軍師」的陳逸軒，臉書常常曬出名表和賓士名車，不僅如此，母親節時也大手筆購置一隻總價逾30萬的香奈兒包包送給媽媽；陳的父親為庭長退休轉任律師，在高雄頗具威望，當時陳逸軒涉案被收押消息傳出後，震驚高雄司法各界。

全案經雄檢主任檢察官董秀菁、檢察官許萃華、鄭益雄、吳政洋指揮偵辦，專案小組鴨子划水耗時1年蒐證，執行5波搜索，成功將該車手團一網打盡，並查扣不動產2處（價值約7千萬元）、證券約200萬元、280萬餘元現金、344顆泰達幣、汽車4部等，今偵結對陳逸軒等集團成員共21人提起公訴，馬男等5人移審後續押，陳逸軒原也被押，後於延押庭上獲210萬元交保。

其中，陳逸軒及高中張姓、洪姓、馬姓、陳姓死黨等「富二代」車手，檢方痛斥他們罔顧家長栽培教育，坐擁優渥生活環境，竟仍貪得無厭，濫用律師、代書專業，藐視司法，具體求刑5年2月，讓他們好好反省。