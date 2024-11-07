台中2律師捲詐團涉洩密 法官認關鍵證人附和檢…判無罪

台中林姓、謝姓律師被控受詐騙集團陳姓金主委任辯護時，洩漏同案被告訊息給他的方姓妻子，並讓方女拍攝電子卷證，涉嫌洩密；法院審酌，方女偵查時供述不一又恐被辦偽證因此附和檢察官所述，認為起訴仍有合理懷疑，判2名律師無罪，可上訴。

台中地檢起訴指出，中檢2022年偵辦一起詐團，9月19日拘提10人將其中8人聲押獲准，同年11月29日再抓到陳姓金主，費姓、吳姓同夥，聲押2度被法院駁回，經2次抗告，法院至隔年2月17日才將3人收押。

檢方指出，林姓、謝姓律師擔任陳男辯護人時，卻在陳被羈押前、後，都透過Face Time、LINE，告知他的方姓妻子有關同案嫌疑人費女、吳男指認陳男，且陳是詐團負責人等偵查秘密；陳被收押後，方女還到律師事務所，由謝女拿卷證、口卡讓她翻拍。

檢方就手機對話分析，發現陳被羈押前會替其他詐團成員委任律師、要求律師帶話，並支應同夥在看守所收押中開銷，認定該團的被告，都由集團出資聘任律師，也可透過律師探知在監同夥的訊息，可推知彼此間偵查資料應會共享，依洩密罪嫌起訴林姓、謝姓律師。

台中地院審理時，2人矢口否認洩密，林辯稱檢方的抗告書中有記載同案被告指認陳男一事，並寄到陳男家中，方女是因陳男告知、看到抗告書才會知道，且既然記載於抗告書並寄給陳，是否屬偵查秘密應有疑義；謝女則說，該案後來是林律師處理，她沒有參與陳男羈押程序、沒看過卷證。

法院指出，有關犯罪嫌疑人的身分、犯罪事實、犯罪證據等資料，都是刑法第132條所稱國防以外之秘密，而檢察官向法院聲押、提抗告，或因法裁定而將偵查中嫌疑人身分、犯罪事實等記載於聲請書、抗告書中，也僅限當事人及關係人閱覽，因此陳男被同案被告指認一事，也是偵查秘密。

方女則說，陳男還沒被羈押時，抗告書就寄到家裡，她因而得知陳男被指認一事，因為檢察官在抗告書上有提到，當時因陳男沒有手機，都是用她的和林、謝2名律師聯絡，也有聽到陳電話內容。

法院勘鑑檢方抗告書，內容提到，陳男是本詐團金主，因其他同案10名被告已在押，該集團需給付家屬安家費，業據費女、吳男供述屬實；認定方女稱收到陳男抗告書，故而得知相關消息，可以採信。

法院另比對方女，其就費女口卡照片來源、拍照時間及地點，前後證詞不一，與客觀事實不符，其在檢方偵訊時，因不確定來源是誰，檢察官就說「你這樣子如果作偽證，我會直接辦喔」，她才改口，顯見方女恐因遭偽證被辦，才附和檢察官所述。

法院一審認為林、謝辯詞皆非無據，檢方起訴仍存有合理懷疑，判2名律師無罪。