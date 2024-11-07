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屏東男不滿住家遭砸毀…當街攔BMW車開15槍 法院判決出爐
屏東縣張男不滿住所遭人砸毀，心生不滿，聽聞是駕駛BMW廠牌型號X6車輛的人所為，請員工余男載他在街上尋找，發現駕駛BMWX6的駕駛沈男，竟當街攔車，朝對方開15槍，沈男受傷。屏東地院判張男違反槍砲彈藥刀械管制條例處5年2月、殺人未遂2年8月。全案可上訴。
判決指出，全案發生在2023年9月29日凌晨，張姓男子不滿住所大門玻璃、桌椅、電視、冷氣遭人砸毀，心生不滿報復，因聽聞得知駕駛BMW X6廠牌的車輛的人所為，當天5年多，請余男開車載他，在路上尋找。
當天清晨5點半，張男與余男在屏東市和平路、光復路口交岔路口，發現沈男駕駛的的BMW汽車，車上還有陳姓男子乘客，在該處停紅燈。隨即將車輛橫切在沈男汽車前方擋住，朝車開15槍，導致沈男受傷。
判決指出，張男朝沈男駕駛汽車開槍，導致沈男左手臂受傷，案發後張男與被害人沈男以130萬元和解。張男將槍彈攜帶外出，以槍枝犯下殺人未遂犯行，對社會治安已有危害，考量坦承犯行，也與對方和解。依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處5年2月、殺人未遂罪判處2年8月。全案可上訴。
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