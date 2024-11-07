快訊

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

京華城案檢廉二度約談陳佩琪 今早進廉政署接受訊問

凌晨聽見「砰！」一聲…高雄大樓火警釀五口之家3死2傷 起火畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

陳由豪逃大陸欠稅逾4億 基隆、新北317筆土地第三拍…底價31億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國大陸，因在台欠稅逾4億元，遭列管為欠稅大戶，名下基隆市七堵區及新北市瑞芳、雙溪、萬里區土地合計共317筆，經行政執行署台北分署囑託宜蘭分署執行，該土地多為山坡或道路用地，且設定高額抵押。11月11日上午11時，將在基隆辦公室以底價31億餘元第三次拍賣。

執行署宜蘭分署指出，當日拍賣物件除了有欠稅大戶陳由豪及欣偉傑建設股份有限公司擔保人不動產，還有欠繳交通罰鍰大戶的大型巴士、酒駕拒測男子員山土地、炒房男子2022年出廠NISSAN車輛等。

前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國大陸，因在台欠稅逾4億元，遭列管為欠稅大戶，名下基隆市七堵區及新北市瑞芳、雙溪、萬里區土地合計共317筆，由宜蘭分署執行，該土地多為山坡或道路用地，且設定高額抵押。11月11日上午11時，將在基隆辦公室以底價31億餘元第三次拍賣。

執行官鄧順生表示，目前土地分成四個標案，以利投標人選擇想要的土地投標，如果這次沒有拍成，未來有可能再調整標案的土地。

另外，基隆地區公司欠稅大戶第一名欣偉傑建設股份有限公司，欠繳營利事業所得稅等1.2億餘元，擔保人羅姓實際負責人基隆市暖暖區5筆土地，也將在基隆辦公室進行第四拍。

還有，基隆地區尚有欠繳交通罰鍰的一輛大型巴士，在基隆市七堵區福六街66號正達汽車保養所拍賣；欠繳毒品走私罰鍰業者的茶葉烘乾機在基隆市中正區東海街8之2號東岸儀檢站拍賣，有興趣民眾歡迎到場競標。

更多拍賣資訊，請參閱行政執行署宜蘭分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw，下方為QR-COD連結）相關拍賣訊息。

基隆辦公室拍賣滯欠大戶欣偉傑建設股份有限公司擔保人羅姓實際負責人基隆市暖暖區土地。圖／執行署宜蘭分署提供
基隆辦公室拍賣滯欠大戶欣偉傑建設股份有限公司擔保人羅姓實際負責人基隆市暖暖區土地。圖／執行署宜蘭分署提供
基隆將拍賣欠繳交通罰鍰大戶大型巴士，拍賣地點基隆市七堵區福六街66號正達汽車保養所。圖／執行署宜蘭分署提供
基隆將拍賣欠繳交通罰鍰大戶大型巴士，拍賣地點基隆市七堵區福六街66號正達汽車保養所。圖／執行署宜蘭分署提供
宜蘭分署基隆辦公室將拍賣前東帝士集團總裁陳由豪萬里土地。圖／執行署宜蘭分署提供
宜蘭分署基隆辦公室將拍賣前東帝士集團總裁陳由豪萬里土地。圖／執行署宜蘭分署提供

欠稅大戶

延伸閱讀

海事水產類技藝競賽基隆登場 131名菁英選手搶當金手指

風災基隆7校土石流受創 中央公共工程委員會勘災助復建

含蘇丹紅咖哩粉賣到9縣市 基市隨機稽查確認未流入基隆

李易又被爆帶妹基隆吃早餐 六月不藏了親揭真實身分

相關新聞

屏東男不滿住家遭砸毀…當街攔BMW車開15槍 法院判決出爐

屏東縣張男不滿住所遭人砸毀，心生不滿，聽聞是駕駛BMW廠牌型號X6車輛的人所為，請員工余男載他在街上尋找，發現駕駛BMW...

預備剪刀、變裝還換機車…37歲男持剪刺殺雜貨店老闆判8年半

高雄37歲陳姓男子謀議持剪刀殺人，2月24日上午10時50分許頭戴安全帽進入台南南區雜貨店內買了瓶飲料，隨後再次上門，趁...

陳由豪逃大陸欠稅逾4億 基隆、新北317筆土地第三拍…底價31億

前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國大陸，因在台欠稅逾4億元，遭列管為欠稅大戶，名下基隆市七堵區及新北市瑞芳、雙溪、萬里...

今天立冬進補 豐原警到餐廳宣導防酒駕

今天是立冬，台中市豐原警分局為防止酒駕引發交通事故，在立冬前到轄內薑母鴨、羊肉爐等餐廳防制酒駕宣導，提醒用餐民眾進補含酒...

車燈殼橘紅不分？騎士基隆監理站驗車 被嗆「色盲」氣提告

基隆一名機車騎士在爆料公社指控，基隆監理站驗車員在驗車時告知他機車方向燈顏色不符，引起爭論，沒想到竟罵他「色盲」，他氣得...

豐采520停擺 新竹縣府：確認安全才復工

竹北「豐采五二○」建案釀多次天坑，停工一年多。新竹縣政府昨強調「安全為最高且唯一原則」，暫時不會放行建商復工；周邊居民也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。