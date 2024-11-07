陳由豪逃大陸欠稅逾4億 基隆、新北317筆土地第三拍…底價31億

前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國大陸，因在台欠稅逾4億元，遭列管為欠稅大戶，名下基隆市七堵區及新北市瑞芳、雙溪、萬里區土地合計共317筆，經行政執行署台北分署囑託宜蘭分署執行，該土地多為山坡或道路用地，且設定高額抵押。11月11日上午11時，將在基隆辦公室以底價31億餘元第三次拍賣。

執行署宜蘭分署指出，當日拍賣物件除了有欠稅大戶陳由豪及欣偉傑建設股份有限公司擔保人不動產，還有欠繳交通罰鍰大戶的大型巴士、酒駕拒測男子員山土地、炒房男子2022年出廠NISSAN車輛等。

前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國大陸，因在台欠稅逾4億元，遭列管為欠稅大戶，名下基隆市七堵區及新北市瑞芳、雙溪、萬里區土地合計共317筆，由宜蘭分署執行，該土地多為山坡或道路用地，且設定高額抵押。11月11日上午11時，將在基隆辦公室以底價31億餘元第三次拍賣。

執行官鄧順生表示，目前土地分成四個標案，以利投標人選擇想要的土地投標，如果這次沒有拍成，未來有可能再調整標案的土地。

另外，基隆地區公司欠稅大戶第一名欣偉傑建設股份有限公司，欠繳營利事業所得稅等1.2億餘元，擔保人羅姓實際負責人基隆市暖暖區5筆土地，也將在基隆辦公室進行第四拍。

還有，基隆地區尚有欠繳交通罰鍰的一輛大型巴士，在基隆市七堵區福六街66號正達汽車保養所拍賣；欠繳毒品走私罰鍰業者的茶葉烘乾機在基隆市中正區東海街8之2號東岸儀檢站拍賣，有興趣民眾歡迎到場競標。

更多拍賣資訊，請參閱行政執行署宜蘭分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw，下方為QR-COD連結）相關拍賣訊息。