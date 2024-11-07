今天立冬進補 豐原警到餐廳宣導防酒駕

今天是立冬，台中市豐原警分局為防止酒駕引發交通事故，在立冬前到轄內薑母鴨、羊肉爐等餐廳防制酒駕宣導，提醒用餐民眾進補含酒料理後，體內殘留的酒精濃度可能超過標準值，切勿心存僥倖而貿然駕車上路。

今天天氣已轉涼，國人常會依循「冬令進補」的傳統習俗大啖各式滋補美食，薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，都成為這段時間民眾聚餐的熱門首選。

豐原分局員警到轄內薑母鴨、羊肉爐等餐廳防制酒駕宣導，提醒用餐民眾進補含酒料理後，體內殘留的酒精濃度可能超過標準值，切勿心存僥倖而貿然駕車上路；警方也鼓勵餐廳業者主動提供「代叫計程車」等服務，協助顧客用餐後能有安全的返家選擇。

經統計，豐原分局今年截至11月7日共取締酒後駕車318件，豐原分局長林大為表示，打擊酒駕已成全民共識，有鑑於酒駕肇事常引發嚴重損害，將持續採取「執法與宣導並行」的策略，規劃相關勤務加強取締酒後駕車，並利用各項場合與機會積極推動交通安全宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康