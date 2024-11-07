呂政璋接任台金聯董座 嘉檢辦青松掏空案通緝呂胞弟夫妻

雲林縣府農業處前處長呂政璋接任台金聯董座，家族經營的嘉縣青松樂活公司掏空案，以及青松農場接受農糧署補助2343萬5千元未執行案，後續發展仍受關注，呂受訪表示，父親在國內就醫，兄弟已經分家；嘉檢說，2022年1 月3日發布通緝呂政璋胞弟呂政諺夫妻，父親呂清涼未列被告通緝。

呂清涼2019年向台糖承租嘉縣中埔鄉公館土地，搭設施溫室栽種蘆筍，獲農糧署補助2343萬5千元，台南農改場辦觀摩會，後發生財務周周轉不靈，未種蘆筍，青松倒閉，農糧署去年向高雄高等行政法院、嘉義地方法院提告，對呂清涼名下財產聲請假扣押，移送行政執行署嘉義分署追討欠款，去年底嘉義行政分署退回農糬署移送執行案。

農糧署南區分署說，強制執行方法多種，以公法追討青松補助款持續進行中；2022年6月底，行政院將呂清涼承租的台糖地納入中埔產業園區」範圍，呂清涼領取地上物補償金前，須依承諾種蘆筍，但農糧署去年4月派員查核土地，發現未種蘆筍，去年5月發函令呂歸還補助，呂提訴願被駁回，農糧署追討補助。

呂清涼避債對外中斷連絡，外傳潛逃國外，但呂政璋昨天就職台金聯董座受訪表示，父親在國內就醫；嘉檢說，呂清涼未列青松樂活公司掏空案被告未通緝，偵辦對象只有呂政諺、張秀蘭夫妻。

嘉檢說，呂政諺、張秀蘭夫妻是青松公司負責人、經理，自2020年1月至2021年4月間，呂、張2人任意動用青松公司帳戶現金及公司支票占為己用，致生青松損害共計1億6229萬2543元，2人涉犯刑法侵占、詐欺及背信罪嫌， 2022年1月3日發布通緝，通緝時效20年。