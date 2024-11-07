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豐采520停擺 新竹縣府：確認安全才復工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

竹北豐采520建案持續停工，周邊居民呼籲必須確保安全，才能討論是否復工。記者巫鴻瑋／攝影
竹北豐采520建案持續停工，周邊居民呼籲必須確保安全，才能討論是否復工。記者巫鴻瑋／攝影
竹北「豐采五二○」建案釀多次天坑，停工一年多。新竹縣政府昨強調「安全為最高且唯一原則」，暫時不會放行建商復工；周邊居民也希望居住安全受到保障，無法保證不再發生意外就不該復工。

樓高卅二層的豐采五二○工地目前只蓋到一半，去年四月因一旁道路塌陷造成一輛特斯拉掉入洞中遭勒令停工，後續在颱風來臨安全考量下去年九月完成搶險工程，停擺迄今。今年又陸續爆出偷工減料、未按圖施工、鋼梁變形。

楊文科、豐邑董事長劉樹居等人捲入圖利、違法復工等爭議，七月遭檢方起訴，楊文科昨天出庭否認圖利，日前傳喚到庭的包商、技師則部分認罪，坦承未按圖施工。

縣府指出，目前四項決議，包括技師就透地雷達檢測做專業判斷或地質改良、改善工地整體監測、地下室結構經技師公會安全鑑定、豐邑提存一億元鄰損擔保金，是否復工仍須各方共識，確認安全無虞才會放行。

周邊居民說，天坑弊案多少人認罪對居民來說不重要，居民只關心住的安全，縣府若無法保證建案不會再次發生意外，就不應復工。新竹縣議員蔡蕥鍹說，天坑案誰才是罪魁禍首尚未釐清，也還沒完成安全鑑定。目前三方結構技師公會針對安全鑑定尚未達成共識，談復工根本搞錯方向。

天坑 新竹 楊文科

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