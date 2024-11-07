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天坑案首出庭 楊文科「深感委屈」
新竹縣長楊文科捲入竹北天坑案爭議，被依貪汙起訴，楊昨天首度出庭，對縣府主動將案件送辦還被列被告「深感委屈」；縣府工務處前處長江良淵也否認犯罪，稱擔任公務員以來與妻子共賺逾六千萬元，法官當庭質疑，要求補充證據。
新竹地檢署偵辦竹北天坑案，查出建商豐邑建設涉嫌偷工減料釀成天坑，工地內外至少發生過八次坍塌，並指楊文科涉嫌違法復工圖利豐邑，將他與其他十一名被告起訴。新竹地方法院九月十八日首度開準備庭，楊文科因赴歐洲考察請假，昨天首次出庭應訊。
楊文科與江良淵、工務處承辦人黃彧思均否認犯罪，檢方則指控三人與建商私下往來，天坑事件發生後還違法讓建商復工，建請法院從重量刑。
楊文科說，身為一縣之長，天坑案後即要求工務處妥善處理、勒令停工，且主動將案件送地檢署偵辦，不解為何反遭檢方起訴，「我深感委屈、百思莫解」。
江良淵家中被搜出一四○○餘萬元現金，他稱自己估算公務員生涯以來，與妻子共賺超過六千萬元，辯護律師補充，千萬現金除了薪資，還有岳父提供、名下二處房產租金收入、投資及奠儀等收入。
法官質疑江良淵僅口頭說出一個收入數字，無任何佐證可證明所言為真，當庭質問「難道這二、三十年期間的收入，都不需要有任何支出？」要求補充書面證據。
江良淵坦承與豐邑總經理邱崇哲見過面，但並未與豐邑其他人接觸，自己沒有圖利意圖，且建案復工都有所本，並未違法放行。
黃彧思稱自己是基層公務員，都是依照長官指示行事，從未收豐邑餽贈、禮券，也沒有圖利意圖，否認檢方指控。
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