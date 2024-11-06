472人受害！假投資牛樟芝真吸金 台灣創富吸金近10億元

台灣創富集團遭新竹檢調查獲涉嫌違反銀行法與洗錢防制法，以誘導民眾投資牛樟芝種植可獲得高額利息的手法，吸金近10億元，高達472人受害，集團成員卻爽開名車、名下多筆房產，遭檢方提起公訴，同時向法院聲請沒收犯罪所得9.7億餘元。

新竹地檢署指出，台灣創富集團旗下包含台灣創富國際管理顧問股份有限公司在內的7家公司，涉嫌由通緝中、以假名「楊文哲」擔任集團負責人的曾姓主嫌操作，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，從2017年起誘導民眾投資。

為拓展集團規模，又找來劉姓男子、藍姓男子等人陸續參與決策與管理，同時招募多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人，利用承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金，誘導不特定民眾投資，再藉此吸收資金，短短數年吸金高達9億7966萬元。

不過台灣創富根本實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，遭檢方認定已構成銀行法第29條之1的準非法收受存款罪，但主嫌曾姓男子為掩飾洗錢，又指示集團會計人員，自公司銀行帳戶提領800萬元現金藏匿，以規避司法追緝。

檢察官指揮調查局上門搜索並向法院聲請扣押被告等人財產，扣得被告等人500多萬元存款，以及位於新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋土地，還有賓士、BMW等名車。