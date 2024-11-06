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屏縣委外捕蜂捉蛇、抓綠鬣蜥遭爆詐領 1技工、3廠商收押
屏東縣政府農業處委外捕蜂捉蛇、抓捕綠鬣蜥業務，疑發生廠商冒用通報人、用假照片核銷詐領費用。屏東地檢署歷時1年追查，昨展開行動，檢方向法院聲押禁見農業處1名蘇姓技工、3名廠商獲准；縣府承辦人技正陳男則是檢方諭知8萬交保，科長李女請回。
涉案廠商雖是不同兩家公司，但都是同一群團隊運作，據了解，涉案廠商從2022年起承接縣府農業處捕蜂捉蛇、抓捕綠鬣蜥業務至今。
縣府農業處長鄭永裕說，目前全案還在了解中，陳姓承辦人、科長今天都請假，電話也聯繫不上。廠商遭收押，該公司是否還能運作，正在研議後續，也會檢討相關查核機制，必要時將與廠商解除契約。
據了解，委外廠商涉嫌假冒報案人電話通報，再用其他照片照片核銷。檢廉歷時約1年調查，檢方5日展開調查，廠商包括員工涉案9人、縣府農業處承辦人陳男、科長李女、蘇姓技工都帶回調查。
檢方訊問後，農業處承辦人技正陳男8萬交保、科長李女請回。廠商員工6人分別1萬到8萬元不等交保。
農業處蘇姓技工、三名廠商翁男、蔡男、楊女，檢方訊問後，涉違反刑法加重詐欺、行使業務登載不實文書、貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，全案檢方擴大偵辦。
屏東縣府農業處捕蜂捉蛇業務，規定委外廠商20分鐘內與報案人聯絡，蛇類捕捉要在150分鐘趕抵現場、蜂類捕捉須2天內完成。捕蜂捉蛇每件2000元，綠鬣蜥成體每隻272元。
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