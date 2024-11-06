3輛大型挖土機1元起標 執行署彰化分署雙11再拍賣7車

行政執行署彰化分署訂11月11日上午9時30分，在彰化縣花壇鄉中山路二段367之5號舉辦動產聯合拍賣，拍賣標的共24件，包括汽車7輛、機車1輛，其中包括一輛BMW轎車，另受矚目的是有3輛大型挖土機，均1元起標，彰化分署歡迎民眾競標。

彰化分署表示，當天競標前，在上午9時起至9時30分開放民眾閱覽拍賣標的物，拍賣的汽車中，有BMW、日產等廠牌，另3輛挖土機是非法清除、貯存有害事業廢棄物，違反廢棄物清理法的犯罪工具，經彰化地檢署查扣、法院判決沒收確定，囑託彰化分署拍賣變價，並將拍賣所得挹注國庫。

彰化分署指出，過去拍賣的多是小型挖土機，此次拍賣的是大型挖土機，均是1元起標，由於市面上的行情很高，歡迎有需求的民眾前往競標。

此外，另有多件木雕，因義務人違反食品安全衛生管理法遭裁罰，才將珍藏的木雕擺飾由彰化分署分署查封拍賣，珍品栩栩如生、寓意吉祥，對藝術品有興趣的民眾，可前往投標。

彰化分署表示，11月11日上午11時，在彰化分署四樓拍賣室另有不動產聯合拍賣的開標作業，標的包含位在彰化縣芳苑鄉、秀水鄉、員林市以及南投縣埔里鎮、名間鄉、竹山鎮的持分土地。