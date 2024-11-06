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3輛大型挖土機1元起標 執行署彰化分署雙11再拍賣7車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

行政執行署彰化分署訂11月11日上午9時30分，在彰化縣花壇鄉中山路二段367之5號舉辦動產聯合拍賣，拍賣標的共24件，包括汽車7輛、機車1輛，其中包括一輛BMW轎車，另受矚目的是有3輛大型挖土機，均1元起標，彰化分署歡迎民眾競標。

彰化分署表示，當天競標前，在上午9時起至9時30分開放民眾閱覽拍賣標的物，拍賣的汽車中，有BMW、日產等廠牌，另3輛挖土機是非法清除、貯存有害事業廢棄物，違反廢棄物清理法的犯罪工具，經彰化地檢署查扣、法院判決沒收確定，囑託彰化分署拍賣變價，並將拍賣所得挹注國庫。

彰化分署指出，過去拍賣的多是小型挖土機，此次拍賣的是大型挖土機，均是1元起標，由於市面上的行情很高，歡迎有需求的民眾前往競標。

此外，另有多件木雕，因義務人違反食品安全衛生管理法遭裁罰，才將珍藏的木雕擺飾由彰化分署分署查封拍賣，珍品栩栩如生、寓意吉祥，對藝術品有興趣的民眾，可前往投標。

彰化分署表示，11月11日上午11時，在彰化分署四樓拍賣室另有不動產聯合拍賣的開標作業，標的包含位在彰化縣芳苑鄉、秀水鄉、員林市以及南投縣埔里鎮、名間鄉、竹山鎮的持分土地。

彰化分署表示，有興趣投標民眾可上彰化分署官網或臉書閱覽此次活動拍賣物品的照片、圖鑑及宣傳影片，也可連結官網拍賣公告獲悉本次拍賣的汽（機）車、挖土機及木雕藝品詳情。

行政執行署彰化分署訂11月11日上午舉辦動產聯合拍賣，受矚目的有3輛大型挖土機，均1元起標，彰化分署歡迎民眾競標。圖／執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署訂11月11日上午舉辦動產聯合拍賣，受矚目的有3輛大型挖土機，均1元起標，彰化分署歡迎民眾競標。圖／執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署訂11月11日上午舉辦動產聯合拍賣，受矚目的有3輛大型挖土機，均1元起標，彰化分署歡迎民眾競標。圖／執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署訂11月11日上午舉辦動產聯合拍賣，受矚目的有3輛大型挖土機，均1元起標，彰化分署歡迎民眾競標。圖／執行署彰化分署提供

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