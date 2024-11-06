拒檢衝撞警車3員警受傷 男子遭判刑6個月
鄭姓男子日前開車經新竹縣竹北市遭員警攔查，竟拒檢衝撞警車造成3名員警受傷。新竹地方法院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑6個月，得易科罰金，全案可上訴。
判決書指出，31歲鄭男日前開車行經新竹縣竹北市時，因涉他案遭警方盤查，鄭男明知桃園市警局桃園分局的林姓、謝姓、張姓員警3人都是依法執行職務公務員，卻拒檢逃逸。
判決書指出，鄭男開車衝撞警備車，林姓員警看見後開啟鄭男轎車車門，打算入內阻止鄭男開車離去，卻因車輛失控撞擊停靠路旁轎車。鄭男拒檢逃逸過程中，還與員警發生肢體衝突，造成3名員警受傷，是以強暴方式妨害員警執行公務。
法官審酌，鄭男未體認公務員依法執行職務是代表國家行使公權力，竟駕駛車輛衝撞依法執勤警員，心態、手段可議，影響社會秩序及公權力執行，造成警員身體傷害，並對社會安全產生一定程度危害。依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑6個月，得易科罰金，全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言