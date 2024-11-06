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新北執行分署法拍賣保時捷跑車、BMW 雙11登場

中央社／ 新北6日電

法務部行政執行署新北分署說，詐欺案被告的保時捷TAYCAN純電跑車及BMW 328i車輛日前遭查扣，為徹底剝奪犯罪所得與避免查扣車輛價值減損，訂11月11日上午11時拍賣。

新北分署表示，日前新北地檢署偵辦呂姓被告涉嫌詐欺案件，查扣保時捷TAYCAN純電跑車及BMW 328i車輛。其中保時捷跑車為白色，2022年1月出廠，322馬力，儀錶板里程數約1.1公里，並配備高性能電池，車齡不到3年。

新北分署表示，另1部BMW 328i SEDAN車輛車身白色，2015年5月出廠，排氣量1997CC，儀錶板里程數約18.5萬公里。

新北分署說，這次拍賣都定有底價，而這2部車輛都沒有動產擔保設定，也沒有欠繳相關稅費及罰單，拍定人只要繳清拍定金額及鑑價費用（每部車新台幣3000元），當天就可以馬上把車子開回家。

新北分署表示，拍賣當天上午9時30分至10時30分將於新北分署地下4樓V8及V9停車格，由執行人員陪同民眾察看車輛。想競標者須簽署承諾書，且要在當天上午10時起至10時55分至新北分署12樓拍賣室登記並取得號碼牌後，才能參與，其他詳細拍賣資訊可至新北分署官網查詢。

法務部行政執行署新北分署表示，日前檢方偵辦詐欺案件時查扣一輛保時捷TAYCAN純電跑車（圖），為2022年1月出廠，儀錶板里程數約1.1公里，並配備高性能電池，車齡不到3年，預計11日將進行拍賣。圖／中央社
法務部行政執行署新北分署表示，日前檢方偵辦詐欺案件時查扣一輛保時捷TAYCAN純電跑車（圖），為2022年1月出廠，儀錶板里程數約1.1公里，並配備高性能電池，車齡不到3年，預計11日將進行拍賣。圖／中央社

BMW 保時捷 新北 法務部

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