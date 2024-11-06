他喝高粱酒後開車肇禍釀騎士死亡 國民法庭判刑5年

雲林縣謝姓男子去年5月間涉嫌酒後駕車行經嘉義縣大林鎮與機車騎士發生車禍，騎士送醫後不治，謝男酒測值超標，該案屬國民法官法審理，今天嘉義地院國民法庭審理後，依犯刑法第185條之3第2項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑5年。可上訴。

嘉義地院表示，謝男於去年5月14日下午1點多，在雲林縣大埤鄉住家內飲用高粱酒後，駕駛自用小客車上路，同日下午4點15分許，沿嘉義縣大林鎮平林里162縣道由西往東方向行駛，行經該路段與中正路口時，闖紅燈超速直行，剛好被害人騎乘機車沿中正路由南向北直行。謝男駕駛的車輛撞及機車，騎士因遭撞擊而被擠壓在2輛自用小客車之間。經送醫急救，仍持續昏迷，直至同年月29日不治死亡。謝男經吐氣酒精濃度達每公升0.71毫克。

國民法庭審理，酒駕事故發生後，謝男在現場等候警察到場，當場承認為肇事人，坦承其酒後駕車肇事，雖然有符合自首規定，但他在酒飲用酒精濃度極高的高粱酒後旋即駕車上路，不但酒測值超標，且在光天化日下、重要路段酒駕又闖紅燈超速行駛，在碰撞發生之前完全沒有減速，煞車痕達31.2公尺，對於事故應負全部肇事責任，違規情節嚴重。

國民法庭就其酒駕行為、違反義務程度、所造成損害、犯後態度、生活狀況及被害人家屬意見等進行討論。審酌謝男屬於全部肇事責任，在重要路段中酒駕、闖紅燈，肇事情節重大，然坦承犯行，並賠償被害人家屬200萬元，有反省悔改之意，評議後依犯刑法第185條之3第2項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑5年。

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