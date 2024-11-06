快訊

京華城容積率弊端 北檢傳蔡壁如查「便箋手諭」請回

雲端發票抽獎「4人重複中大獎」 財政部認了這一點有問題

獨／沈玉琳驚爆節目被砍？月少百萬逼出天后出手解危！

聽新聞
0:00 / 0:00

假借牛樟椴木契作吸金近10億案 竹檢偵結起訴40人

中央社／ 新竹縣6日電

新竹地檢署今天表示，某管理顧問公司集團透過假借以牛樟椴木契作等方案吸引民眾投資，不法所得達新台幣9.7億餘元，包含集團負責人與員工共40名，依違反銀行法罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，日前偵辦管理顧問公司集團（共7家公司），以及曾姓負責人等共40人，涉違反銀行法與洗錢防制法等案件，案件偵結起訴，並聲請沒收犯罪所得新台幣9.7億餘元。

檢方表示，此管理顧問公司集團的曾姓負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」的投資方案，劉姓管理者與藍姓管理者則進行後續招募張姓業務人員等，並誘導民眾投資，以承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金回報。

檢方指出，實際上此集團並沒有任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，構成銀行法的準非法收受存款罪，累計不法吸金金額達9.7億餘元。

檢方說，曾姓負責人因吸金規模龐大，與林姓共謀為掩飾犯罪，財務以洗錢犯意透過指示不知情的陳姓會計人員，從銀行提領800萬元現金，交給林姓共謀再轉交年籍不詳男子，隱匿不法所得，規避司法追緝。

檢方表示，此集團負責人與員工，包含劉姓管理者皆依違反銀行法的法人行為負責人共犯非法經營銀行業務罪起訴；林姓共謀則犯洗錢防制法的洗錢罪嫌起訴。法人共有7家公司，涉違反銀行法等罪嫌將科予罰金刑。另曾姓負責人正通緝中。

檢方表示，民眾應保持警覺，避免被高額回報的投資方案所迷惑，也將加強對非法吸金案件的偵辦與打擊，確保金融市場的健康發展。

吸金 新竹 洗錢

延伸閱讀

NCC主委翁柏宗涉貪 新竹地檢署證實分案調查中

「年報酬率210%」陸吸金平台突關閉 酒商夫妻違法吸金被起訴

台糖銀髮養生村委外經營爆爭端 投資人控廠商惡意吸金鬧上警局

影／雙破歷年紀錄！南投茶博會人潮破百萬人、吸金3億元

相關新聞

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

台中市林姓女子9月23日騎機車由大里內新國小往十九甲方向行駛時，遭人以「未依規定使用方向燈」檢舉，被警方開出6張罰單，每...

北市8旬婦遭詐近千萬…兒子嚇得報警 警直奔富錦街住家逮車手

台北市8旬張姓女子誤信詐騙集團假投資話術，3個月內交付800萬現金和2條金條投資股票，要出金時，又被要求再付212萬元手...

法庭唇槍舌戰！蔡正元嗆「攻擊舊主子」忘恩負義 金溥聰反批思想陳腐

國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱他是破壞藍白合的戰犯，金溥聰...

李俊俋遭告發詐領助理費 北檢他字案偵辦今傳訊「小兔」

新竹市長高虹安（停職中）涉詐助理費，一審依詐領公有財物等罪判7年4月。高的前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟以「小兔帳本...

綠能外商泣訴遭黑道勒索「找警察也沒用」？ 刑事局回應了

媒體報導「綠能外商泣訴來台6年被黑道勒索，找警察也沒用」。對此，刑事局回應，3年多查獲妨害綠能產業發展犯罪案10件、74...

472人受害！假投資牛樟芝真吸金 台灣創富吸金近10億元

台灣創富集團遭新竹檢調查獲涉嫌違反銀行法與洗錢防制法，以誘導民眾投資牛樟芝種植可獲得高額利息的手法，吸金近10億元，高達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。