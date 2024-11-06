假借牛樟椴木契作吸金近10億案 竹檢偵結起訴40人

新竹地檢署今天表示，某管理顧問公司集團透過假借以牛樟椴木契作等方案吸引民眾投資，不法所得達新台幣9.7億餘元，包含集團負責人與員工共40名，依違反銀行法罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，日前偵辦管理顧問公司集團（共7家公司），以及曾姓負責人等共40人，涉違反銀行法與洗錢防制法等案件，案件偵結起訴，並聲請沒收犯罪所得新台幣9.7億餘元。

檢方表示，此管理顧問公司集團的曾姓負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」的投資方案，劉姓管理者與藍姓管理者則進行後續招募張姓業務人員等，並誘導民眾投資，以承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金回報。

檢方指出，實際上此集團並沒有任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，構成銀行法的準非法收受存款罪，累計不法吸金金額達9.7億餘元。

檢方說，曾姓負責人因吸金規模龐大，與林姓共謀為掩飾犯罪，財務以洗錢犯意透過指示不知情的陳姓會計人員，從銀行提領800萬元現金，交給林姓共謀再轉交年籍不詳男子，隱匿不法所得，規避司法追緝。

檢方表示，此集團負責人與員工，包含劉姓管理者皆依違反銀行法的法人行為負責人共犯非法經營銀行業務罪起訴；林姓共謀則犯洗錢防制法的洗錢罪嫌起訴。法人共有7家公司，涉違反銀行法等罪嫌將科予罰金刑。另曾姓負責人正通緝中。

檢方表示，民眾應保持警覺，避免被高額回報的投資方案所迷惑，也將加強對非法吸金案件的偵辦與打擊，確保金融市場的健康發展。