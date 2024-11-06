法庭唇槍舌戰！蔡正元嗆「攻擊舊主子」忘恩負義 金溥聰反批思想陳腐

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國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱他是破壞藍白合的戰犯，金溥聰不滿提民事訴訟求償600萬元，並要求刪除臉書貼文等，台北地方法院今開庭，金溥聰、蔡正元皆親自出庭唇槍舌戰，蔡指金發動攻擊馬英九，是「為支持新主子，反過來攻擊舊主子」，嚴重忘恩負義，金則反批蔡思想陳腐。

金溥聰（左）、蔡正元（右）。圖／聯合報系資料照（合成圖）

金溥聰認為，蔡正元在陳文茜主持的節目、臉書貼文、麥玉潔辣晚報、關我什麼事等，共發表4段言論指他放假民調、假消息，是破壞藍白合的戰犯等語，侵害他的名譽，每段言論各請求蔡正元賠償150萬元，總計600萬元；金溥聰也提告陳文茜，要求陳文茜和蔡正元就其中300萬元負連帶賠償責任。

台北地院今開庭，金溥聰指出，由新聞報導中可看出，他曾說「我們努力讓侯友宜民調提升到第二」，可見當時確實排名第三，他從未說過侯是第二名，且侯的民調掉到第三名，他才願意站出來輔選，他是為了國民黨，而不是為了他個人，且要「藍白合」一定得提升民調為第二，否則會被對方嫌棄，認為蔡正元的言論為不實指控。

蔡正元說，金溥聰於刑事訴訟中提中一份錄影帶中，金的權威影響國民黨和整個侯辦，讓游淑慧、羅智強等人瑟瑟發抖，因此金說「讓侯友宜民調提升到第二」，在他們認知侯民調已經是第二；另外，金提出奇奇怪怪的初選辦法，在他認知就是破壞藍白合，合乎金的心意。

金溥聰反駁，他所提出的內部民調，一直都不是很好，因為始終都沒有贏過賴清德，所以他在內部會議都說「我現在是blue blue，憂鬱的藍軍」，僅有到選舉後期，最多達到抽樣誤差內，侯有排名第二，且他沒有反對藍白合，而是主張要以侯友宜為正、柯文哲為副，最終選舉結果也證明他是對的，因為侯嬴柯100多萬票。

蔡正元表示，侯友宜競選辦公室重要幹部曾銘宗、李德維曾出面開記者會攻擊馬英九，要馬卸任不要管閒事，「國民黨是強調輩份倫理的政黨，以下犯上很少見」，而2位幹部沒有金溥聰同意不敢這麼做。

蔡正元說，如同選前之夜，侯辦拒絕馬英九出席，這在政治意義上顯然公然羞辱馬英九，金溥聰在政壇混那麼久，不可能不了解這樣的政治含義，何況金溥聰曾是馬英九秘書，受馬英九提拔拿中山獎學金留學，2人建立長久親密友誼，金應有保護馬英九之責，豈可任由屬下攻擊？

他說，在政治上如果有人對他有如此大恩情，他卻在工作上無法阻止別人去攻擊，他一定會立刻辭去侯辦所有職務，這是一位政治人物在政壇上知恩報恩應有的行為，「如果為了要支持新主子，反過來攻擊舊主子」是嚴重的忘恩負義，他身為國民黨老兵才會評論金的行為是狼心狗肺。

金溥聰反擊，蔡正元所說全都是臆測，曾銘宗、李德維開記者會與他無關，馬英九選前之夜沒有上台，不是他個人決定，而是內部會議共識，侯友宜先提出是否要讓馬英九上台，他則請幹部逐一提出意見，在場所有人都認為經馬英九「信習論」之後，不適宜再請馬英九上台。

金溥聰說，他當時在會議最後說，如果大家都這樣認為，他也就事論事尊重大家意見，但他身為馬英九舊屬，從未對馬有不敬言論；另指蔡正元思想陳富，在這種時代還有封建主子思想，他一向就事論事，任職馬英九下屬實也因此得罪很多人，但他謹守分寸從不踰矩，才會得到馬英九信任。