快訊

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯新聞搶先宣布：川普「復仇成功」 奪277票提前當選

張忠謀自傳爆料：曾徵詢黃仁勳對台積電CEO職位的興趣

聽新聞
0:00 / 0:00

李俊俋遭告發詐領助理費 北檢他字案偵辦今傳訊「小兔」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

新竹市長高虹安（停職中）涉詐助理費，一審依詐領公有財物等罪判7年4月。高的前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟以「小兔帳本」幫忙記帳，並稱是沿用前手做法。監察院秘書長李俊俋、黃惠玟因而遭告發貪汙治罪條例，台北地檢署分他字案偵辦，今傳喚小兔到案釐清案情，訊後請回。

高虹安任立委時涉低薪高報、製作助理酬金、加班費差額詐領助理費，其國會辦公室行政主任黃惠玟，提供檢方「小兔電子帳本」內容詳載各項明細。台北地院認定不法所得為11萬餘元，判高7年4月徒刑，褫奪公權4年；黃判2年、緩刑5年。案件由高等法院審理中。

黃惠玟日前一審出庭作證，她製作的「小兔帳本」現金如何進出都有清楚記載，如助理代墊辦公室裝潢費，高虹安要求省下零用金還給助理，帳目都是高的花費，辦公室裡沒有人敢拿東西來請款。

黃及高稱，黃原本是李俊俋辦公室助理，李卸任後高接手了辦公室，讓黃擔任辦公室主任，黃建議高虹安沿用前手制度，以公積金支付辦公室各項開銷。日前吹哨者告發李俊俋涉貪汙治罪條例利用職務詐取財務罪，北檢日前分他字案列李、黃為他字案被告，今傳喚黃到案釐清案情，訊後請回。

監察院秘書長李俊俋、前助理黃惠玟遭告發貪汙治罪條例，台北地檢署分他字案偵辦，今傳喚小兔黃惠玟到案釐清案情，訊後請回。記者蕭雅娟／翻攝
監察院秘書長李俊俋、前助理黃惠玟遭告發貪汙治罪條例，台北地檢署分他字案偵辦，今傳喚小兔黃惠玟到案釐清案情，訊後請回。記者蕭雅娟／翻攝

加班費 李俊俋 貪汙 高虹安

延伸閱讀

柯文哲市長室收賄1500萬？游淑慧指2點不合理：太狗血

媒體指柯文哲市長室收賄 黃國昌：快起訴還等什麼

傳橘子許芷瑜從日本轉往澳洲 北檢：不予評論

鍾佳濱找「側翼」列席？ 黃國昌：怎麼不找林濁水？

相關新聞

李俊俋遭告發詐領助理費 北檢他字案偵辦今傳訊「小兔」

新竹市長高虹安（停職中）涉詐助理費，一審依詐領公有財物等罪判7年4月。高的前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟以「小兔帳本...

文化部科員當共諜...他「偷錄長官的音」蒐集藏人情資 下場遭免職！

停職中的文化部蒙藏文化中心科員陳德門博彥被大陸吸收為組織成員，為大陸黨政軍人士蒐集情資，他用錄音筆竊錄向長官探詢藏獨及藏...

新竹涉貪工務處長自爆賺了6千萬 當庭遭法官質疑金流

新竹縣府工務處前處長江良淵因竹北天坑案意外遭檢調在家中搜出上千萬元現金，連同新竹縣長楊文科都被列為被告，涉嫌貪汙、圖利建...

獨／屏縣捕蜂捉蛇委外廠商涉弊 檢聲押1技工、3名廠商

屏東縣政府農業處務委外捕蜂捉蛇業務，委外廠商涉弊，據了解，疑假冒報案人電話通報，再用其他照片核銷，從中圖利；屏東地檢署昨...

台中男花4萬9作法仍沒娶到老婆 告命理師求償被駁

台中黃姓男子經林姓命理師告知「今生沒娶老婆的命」，砸了4萬9000元請對方做七七四十九天法會，林告知將事業順利、婚姻美滿...

桃園建築金獎工程未設安全網釀工人摔死 監造主任遭訴

近日剛獲國家建築金獎殊榮的「桃園會展中心統包工程」，於2021年12月間建造時，1樓工區未架設防墜安全網，導致黃姓模板工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。