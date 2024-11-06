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李俊俋遭告發詐領助理費 北檢他字案偵辦今傳訊「小兔」
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新竹市長高虹安（停職中）涉詐助理費，一審依詐領公有財物等罪判7年4月。高的前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟以「小兔帳本」幫忙記帳，並稱是沿用前手做法。監察院秘書長李俊俋、黃惠玟因而遭告發貪汙治罪條例，台北地檢署分他字案偵辦，今傳喚小兔到案釐清案情，訊後請回。
高虹安任立委時涉低薪高報、製作助理酬金、加班費差額詐領助理費，其國會辦公室行政主任黃惠玟，提供檢方「小兔電子帳本」內容詳載各項明細。台北地院認定不法所得為11萬餘元，判高7年4月徒刑，褫奪公權4年；黃判2年、緩刑5年。案件由高等法院審理中。
黃惠玟日前一審出庭作證，她製作的「小兔帳本」現金如何進出都有清楚記載，如助理代墊辦公室裝潢費，高虹安要求省下零用金還給助理，帳目都是高的花費，辦公室裡沒有人敢拿東西來請款。
黃及高稱，黃原本是李俊俋辦公室助理，李卸任後高接手了辦公室，讓黃擔任辦公室主任，黃建議高虹安沿用前手制度，以公積金支付辦公室各項開銷。日前吹哨者告發李俊俋涉貪汙治罪條例利用職務詐取財務罪，北檢日前分他字案列李、黃為他字案被告，今傳喚黃到案釐清案情，訊後請回。
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