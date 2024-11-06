台中男花4萬9作法仍沒娶到老婆 告命理師求償被駁

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台中黃姓男子經林姓命理師告知「今生沒娶老婆的命」，砸了4萬9000元請對方做七七四十九天法會，林告知將事業順利、婚姻美滿，事後黃認為根本沒效，主張遭詐提告求償；法院指出，宗教是個人信仰無法用科學驗證，難認林有詐欺故意，駁回黃之訴，可上訴。

黃男控訴，他今年到命相館找林姓命理師，詢問其今生今世、有沒有娶老婆的命等，林告知他沒有，自己有問說要如何處理，林則稱做完法事後就可以事業順利、婚姻美滿，並向他收4萬9000元師做法事。

黃男認為，作法後時隔許久，但自己仍事業普通，也無婚姻美滿，認為遭騙而受有精神上損失，對林姓命理師提民事求償4萬9000元；對此，林姓命理師未到庭辯論，也沒提任何書狀聲明或陳述。

台中地院指出，宗教教義、教理是否真實存在，及所實施各項宗教儀式是否足以達到該宗教所稱的效果，因涉抽象且人類科學不可驗證的範疇，無所謂真偽。

黃男雖提出林替他辦法事明細，其中4萬9000元費用包括49天法會的紅包、工資、金紙，及水果等，和民間命理改運習俗內容相符，但法事是否真有無幫助事業發展、婚姻順利、消災解厄的效果，是個人信仰，無法以科學驗證。