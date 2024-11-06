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基隆營養午餐混國外雞腿詐獎勵金 廠商遭訴

中央社／ 基隆6日電

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基隆市深美國小約聘營養師林姓女子涉嫌將稽查營養午餐食材日期洩漏給得標廠商黃男，檢方並查出，黃男以國外雞腿混充國產詐領獎勵金。檢方偵查後起訴4人，並對林女、黃男求處重刑。

基隆地檢署今天表示，林女為使任職的國小順利通過午餐食材抽驗，將教育處民國110年11月至12月間表定稽查的學校及人員等事項，透過訊息傳送給當時得標營養午餐的「龍昇蔬果行」實際負責人黃姓男子，讓黃男得以預先準備，使得稽查喪失效果。

另外，檢方指出，黃男明知必須要提供「國產可溯源食材」，且供應日數達每月供餐日數半數以上，才可申請取得獎勵金。

黃男為降低成本並詐領獎勵金，找來配合廠商從國外進口雞腿充作履約食材，並在國內購買少量國產雞腿混合，貼上CAS台灣優良農產品標章黏貼於外包裝，偽裝成國產雞腿後，再由「龍昇蔬果行」交給深美國小，總計共1154支進口雞腿經混充為國產雞腿，向基隆市政府詐得獎勵金1萬360元。

檢方指出，林女身為國小營養師，竟為一己之私，罔顧學生福祉，遭查獲後，堅詞否認犯行，犯後態度惡劣，依刑法公務員洩漏國防以外秘密罪起訴林女，並請法院從重量刑，至於黃男及配合廠商等共3人，則依共同犯詐欺取財等罪起訴，其中黃男惡性非輕，請法院從重量刑。

基隆 雞腿 食材

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