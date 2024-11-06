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桃園建築金獎工程未設安全網釀工人摔死 監造主任遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

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近日剛獲國家建築金獎殊榮的「桃園會展中心統包工程」，於2021年12月間建造時，1樓工區未架設防墜安全網，導致黃姓模板工人意外由高處墜落送醫不治，桃園地檢署偵結，將未依規定實施工地安全衛生設備稽查的楊姓監造主任依過失致死罪起訴。

起訴指出，桃園市政府新建工程處的「桃園會展中心統包工程」，由根基營造公司承攬，並由中興工程顧問公司監造，統包工程中的「板模工程」部分，由誼鑫工程公司向根基營造承攬後，又發包給許姓模板承包商。

2021年12月4日上午11點30分，許姓包商僱用從事模板工程作業的黃姓工人，站在統包工程內工區1樓樓板重型支撐架上，進行模板工程作業時，不慎從距離地面3.7至2.2公尺處跌下，經送醫救治後，仍於當日下午4點多因施工中自高處墜落，受有頭部外傷併顱骨骨折、外傷性顱內出血等傷害而亡。

檢方偵查認為，中興工程顧問公司的楊姓監造主任，本應注意許姓模板包商有無依職業安全衛生法規定、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準等規定相關防墜措施，且依此統包工程安全衛生監督查核計畫中的安全衛生計畫執行重點，應定期實施工地安全衛生設施項目的一般稽查，每天至少稽查1次，卻在未架設防墜安全網下，任由黃姓工人施工。

近日剛獲本屆國家建築金獎的桃園會展中心統包工程，於建造期間曾發生模板工人自高處墜落送醫不治事件，桃園地檢署偵結，將楊姓監造主任依過失致死罪起訴。圖／桃市府工務局提供
近日剛獲本屆國家建築金獎的桃園會展中心統包工程，於建造期間曾發生模板工人自高處墜落送醫不治事件，桃園地檢署偵結，將楊姓監造主任依過失致死罪起訴。圖／桃市府工務局提供

桃園地檢署 職業安全

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