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新竹涉貪工務處長自爆賺了6千萬 當庭遭法官質疑金流
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新竹縣府工務處前處長江良淵因竹北天坑案意外遭檢調在家中搜出上千萬元現金，連同新竹縣長楊文科都被列為被告，涉嫌貪汙、圖利建商，新竹地院今傳喚他們召開準備庭，江良淵在庭上自曝薪資賺了6千萬元以上，以此合理化財產來源，但立即遭到法官質疑，要求他補充證據。
江良淵答辯稱，針對遭檢察官起訴財產來源不明的問題，是他在公務員生涯中的薪資所得，他跟妻子的收入，據他初步估計就總共賺了超過6千萬元，辯護律師則辯稱江良淵被查到的1千4百萬元現金，有來自薪資、岳父提供、房租收入、投資等。不過他並未提供詳細的證據說明，因此當即遭到法官質疑。
法官指出，江良淵並沒有仔細說明收入的時間及金額，當庭對他直言「就法院來說，看不出來你有任何說明」，並質疑他沒有任何佐證可以證明所言為真，就僅有口頭說出一個收入數字，法官也當場質問江「難道這2、30年期間的收入，都不需要有任何支出嗎」。
新竹地方法院今上午傳喚江良淵外，同時傳喚楊文科及同樣涉貪的工務處黃姓承辦人，3人在庭上都否認犯罪，不認有圖利建商、公務員登載不實偽造文書等罪，3人都在庭上表達委屈。
楊文科發言時強調「我否認犯罪，我絕對沒有圖利豐邑」還以自己身為一縣之長，所做所為都受到公眾輿論監督為由，表達自己不可能勾結建商，更不可能從中獲得不法利益，還向法官求情「我坦蕩蕩，檢察官的指控令我深感委屈」。楊文科的辯護律師也辯稱，不能因為楊文科曾經與豐邑有接觸，就認定是圖利建商。
江良淵針對是否涉嫌圖利，同樣否認，並強調在天坑事件發生後，在當時社會輿論下，縣府相關人員絕對不可能去圖利建商。不過江良淵坦承曾經與豐邑總經理邱崇哲見過面，但跟其他豐邑的人員沒有見過面，因此沒有圖利意圖。
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