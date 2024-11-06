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獨／屏縣捕蜂捉蛇委外廠商涉弊 檢聲押1技工、3名廠商

聯合報／ 記者劉星君張議晨／連線即時報導

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屏東縣政府農業處務委外捕蜂捉蛇業務，委外廠商涉弊，據了解，疑假冒報案人電話通報，再用其他照片核銷，從中圖利；屏東地檢署昨展開偵辦，檢方訊問後，依刑法加重詐欺、貪汙治罪條例等，縣府蘇姓技工聲押、承辦人陳男8萬交保；廠商蔡姓、楊姓、翁男等三人向法院聲押禁見。

屏東地方法院預計今下午3點開聲押庭；據了解，屏東縣府農業處捕蜂捉蛇委外廠商，涉疑假冒報案人電話通報，再用其他照片照片核銷。檢廉昨行動到縣府農業處辦公室，帶回相關承辦人，也傳喚廠商。

屏檢訊問後，涉違反刑法加重詐欺、行使業務登載不實文書、貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪嫌，縣府蘇姓技工，向法院聲請羈押禁見；縣府承辦人技正陳姓男子，8萬元交保。動保科長李女請回。

廠商部份，蔡男、楊男、翁男，檢方向法院聲請羈押禁見。其餘廠商員工視情節，1萬、 3萬、5萬、8萬元不等金額交保候傳。

縣府農業處表示，昨天有同仁配合地檢署及廉政署到案說明，案情內容不清楚，尚在偵查期間，司法機關如須縣府配合事項，均予配合。

縣府農業處委外捕蜂捉蛇業務，屏東縣府規定委外廠商20分鐘內與報案人聯絡，捕蜂須2天完成，蛇類150分鐘趕抵現場。

屏東縣府農業處捕蜂捉蛇業務委外，委外廠商涉弊案。屏東縣府規定委外廠商20分鐘內與報案人聯絡，蛇類捕捉要在150分鐘趕抵現場。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府農業處捕蜂捉蛇業務委外，委外廠商涉弊案。屏東縣府規定委外廠商20分鐘內與報案人聯絡，蛇類捕捉要在150分鐘趕抵現場。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府農業處捕蜂捉蛇業務委外，委外廠商涉弊案。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府農業處捕蜂捉蛇業務委外，委外廠商涉弊案。圖／屏東縣府農業處提供

屏東縣政府 捕蜂捉蛇 農業處

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