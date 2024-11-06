聽新聞
0:00 / 0:00
泰山企業經營權變天 前董遭控特別背信罪獲不起訴
‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普
泰山企業經營權變天，創辦的詹家被終結73年經營權，前董事長詹景超遭控利用台臘公司購買1千萬元二手鍋爐，及以子公司喜威世流通與彥星傳播簽訂4935萬元廣告行銷合約書，涉證券交易法特別背信等罪，台北地檢署今偵結，認為罪嫌不足不起訴。
不起訴書指出，泰山企業控告前董事長詹景超在2022年12月30日，擅自與台灣蠟品公司簽定15噸天然氣蒸氣鍋爐買賣合約書，以1千萬元購買台臘公司已不堪使用的二手鍋爐1台，不合營業常規，致泰山受到重大損失，犯證券交易法非常規交易及特別背信罪。
詹景超否認犯行，泰山工廠幹部反應鍋爐使用重油及生質燃料常收到罰單，決定改用瓦斯鍋爐，當時經公司幹部勘查台臘的鍋爐，採購價1千萬是公司幹部擬定，已較新品便宜一半以上，台臘保證若鍋爐無法使用會收回、不收款。辯護人稱，本案鍋爐有瑕疵已解除買賣契約、未驗收，無造成實際損害。
泰山的子公司喜威世流通指控詹景超，在2023年2月1日以喜威世名義與彥星公司簽訂廣告行銷整合服務合約，約定以新台幣4935萬元委託提供廣告行銷服務，致喜威世損失4935萬元，控告詹景星、彥星負責人劉安立涉犯特別背信罪。
詹景超供稱，2023年初與副總經理討論如何擴大營業規模達40億營業目標，業務部門就算出4935萬元金額，他同意後就撥款這筆專案預算做廣告及通路行銷；劉供稱，一般大公司而言這樣的總額不算高，彥星和喬商是關係企業，泰山與喬商簽訂廣告行銷整合服務合約書與本案合約是不同內容，各自執行，4935萬元是總預算天花板，每筆項目都是依營運模式執行無違法。檢方依相關事證採信詹景超說詞，全案查無其他積極證據，詹等人罪嫌不足，給予不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言