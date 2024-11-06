快訊

衝突中送出財劃法修法草案 陳玉珍秀「民主斷牙」

立冬補運好時機！這三生肖年底前財運飆升 事業旺到擋不住

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

聽新聞
0:00 / 0:00

他曾害死2人而坐牢...酒後超商再殺死無辜保全 二審仍判無期徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

保全員陳金順酒後攀搭宋姓保全員遭拒，陳拿鑰匙猛力刺擊宋的頭部37次，又猛踢他頭部9下，宋送醫不治。陳曾犯殺人、傷害致死罪，一審國民法官庭依殺人罪判無期徒刑；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判陳無期徒刑，可上訴。

陳金順於1984年就因殺人而入獄，1994年又因傷害致死罪被判刑。陳近年來從事保全員工作，每月3萬元的薪資約3分之1都拿去買酒喝，酒後常控制不住衝動，多次與人衝突。

陳金順不認識宋，但他2023年1月24日早上6點18分酒後在統一超商蘆興門市前攀搭宋，結果兩人起了口角。陳心生不滿，手握鑰匙朝宋猛刺，宋不支倒地，陳再連續踢踹對方的頭部9下，宋一命嗚呼。

一審審理時，陳推稱「酒醉而不知道、不清楚、不記得」，雖承認有傷害，但不認殺人。國民法官庭認為陳有多項前科，本次惡性重大，雖不用判死刑，但應處無期徒刑、褫奪公權終身。　

高院審理時，陳金順在最後陳述時表示喝酒誤事，發生這種事是他不對，覺得後悔，希望能工作賺錢彌補。辯護律師則表示，陳的家境不好，但籌了30萬元想表示慰問之意，但他主攻陳金順有「自首」且不符「累犯」，希望換取較輕刑度。

被害家屬律師指出，陳金順的律師一再強調陳有請超商店員幫忙打電話，但實情卻是請人打電話後又跑去踹宋，且案發後離開現場至3、40公尺外的社區，被警方查獲時也沒主動告知害命，警察從陳身上的血跡判斷他是「準現行犯」，哪算自首？且陳是因一審遭重判無期徒刑，現在才想拿30萬獲取輕判，無法接受減刑。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保全員陳金順去年酒後於超商門口與不相識的宋姓保全起衝突後殺死對方，二審仍判決無期徒刑。圖／聯合報系資料照片
保全員陳金順去年酒後於超商門口與不相識的宋姓保全起衝突後殺死對方，二審仍判決無期徒刑。圖／聯合報系資料照片

保全 國民法官 殺人

延伸閱讀

南市正副議長賄選案二審開庭 市議員李文俊3人否認犯罪

警局前燒死人 國民法官不判死判無期理由竟是…

雲林男台中警局前潑油燒死人 國民法官今判無期徒刑

不辭就等死辭職就是認罪？高虹安涉貪二審戰清白辭職機率低

相關新聞

下士遭滑輪砸臉變失智...陸軍司令部賠了1010萬 父母再求國賠結果曝光

陸軍特種作戰指揮部龍潭武漢營區鄭姓士官長2015年修復單索突擊吊橋時，未評估繩索拉力負荷、人數限制，貿然叫32名士兵以拔...

金靴獎「射門王」來台性侵女網友 他想和解卻失敗...判關3年2月定讞

英國籍足球員馬可有「射門王」的稱號，來台發展曾多次抱走「金靴獎」，他前年在台南某旅館性侵女網友，事後雖否認犯行，但辯詞不...

泰山企業經營權變天 前董遭控特別背信罪獲不起訴

泰山企業經營權變天，創辦的詹家被終結73年經營權，前董事長詹景超遭控利用台臘公司購買1千萬元二手鍋爐，及以子公司喜威世流...

供應18校溯源農產品造假...8人認罪 檢方附加條件緩起訴

基隆市呂姓疏果行業者供應18所學校，生產追溯QR Code農產品涉嫌造假，詐領獎勵金43萬9千餘元。食材被檢驗農藥超標時...

他曾害死2人而坐牢...酒後超商再殺死無辜保全 二審仍判無期徒刑

保全員陳金順酒後攀搭宋姓保全員遭拒，陳拿鑰匙猛力刺擊宋的頭部37次，又猛踢他頭部9下，宋送醫不治。陳曾犯殺人、傷害致死罪...

他罵別人「看到鬼」辯：這是吳宗憲的口頭禪 法官判決出爐

墨姓市民與趙姓鄰居不睦，在社區對趙說「還沒七月就看到鬼」，被訴公然侮辱罪；墨辯無罪，稱藝人吳宗憲的口頭禪也是「看到鬼」否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。