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他曾害死2人而坐牢...酒後超商再殺死無辜保全 二審仍判無期徒刑
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保全員陳金順酒後攀搭宋姓保全員遭拒，陳拿鑰匙猛力刺擊宋的頭部37次，又猛踢他頭部9下，宋送醫不治。陳曾犯殺人、傷害致死罪，一審國民法官庭依殺人罪判無期徒刑；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判陳無期徒刑，可上訴。
陳金順於1984年就因殺人而入獄，1994年又因傷害致死罪被判刑。陳近年來從事保全員工作，每月3萬元的薪資約3分之1都拿去買酒喝，酒後常控制不住衝動，多次與人衝突。
陳金順不認識宋，但他2023年1月24日早上6點18分酒後在統一超商蘆興門市前攀搭宋，結果兩人起了口角。陳心生不滿，手握鑰匙朝宋猛刺，宋不支倒地，陳再連續踢踹對方的頭部9下，宋一命嗚呼。
一審審理時，陳推稱「酒醉而不知道、不清楚、不記得」，雖承認有傷害，但不認殺人。國民法官庭認為陳有多項前科，本次惡性重大，雖不用判死刑，但應處無期徒刑、褫奪公權終身。
高院審理時，陳金順在最後陳述時表示喝酒誤事，發生這種事是他不對，覺得後悔，希望能工作賺錢彌補。辯護律師則表示，陳的家境不好，但籌了30萬元想表示慰問之意，但他主攻陳金順有「自首」且不符「累犯」，希望換取較輕刑度。
被害家屬律師指出，陳金順的律師一再強調陳有請超商店員幫忙打電話，但實情卻是請人打電話後又跑去踹宋，且案發後離開現場至3、40公尺外的社區，被警方查獲時也沒主動告知害命，警察從陳身上的血跡判斷他是「準現行犯」，哪算自首？且陳是因一審遭重判無期徒刑，現在才想拿30萬獲取輕判，無法接受減刑。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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