他罵別人「看到鬼」辯：這是吳宗憲的口頭禪 法官判決出爐

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墨姓市民與趙姓鄰居不睦，在社區對趙說「還沒七月就看到鬼」，被訴公然侮辱罪；墨辯無罪，稱藝人吳宗憲的口頭禪也是「看到鬼」否認犯罪，台北地院認為，墨有貶損趙人格的犯意，判處9000元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

檢察官指控，墨2023年6月3日晚上11時在台北市萬華區社區1樓廣場與趙擦肩而過，以「還沒七月就看到鬼」指罵趙，趙提告，墨被起訴。

法官勘驗監視器畫面發現，客觀事實顯示當時社區廣場只有墨、趙與王姓男子，王先向趙打招呼稱「今天真的太熱了」，後來，墨走進社區廣場接著說「超級熱啊，天氣又悶哪，超誇張的啊」。

法官審理認為，墨表示當時是在自言自語，又辯稱吳宗憲的口頭禪也是「看到鬼」，沒有侮辱趙的意思，不過，依一般社會人士說的「看到鬼」與作為綜藝節目效果的「看到鬼」豈能等同視之？

法官認為，以言論脈絡觀察，墨與趙沒有衝突，說「看到鬼」也不是對公共事務的評論，已逾越一般人可忍受的範圍，墨成立犯罪。