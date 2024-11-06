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小學營養師涉嫌未把關食安還洩密 檢方請法院從重處刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

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基隆市一所國小的林姓約聘營養師，被控涉嫌洩漏稽查資訊給供應食材的黃姓業者，確保食材抽驗過關，林女否認犯行。檢方指林女為了私利，罔顧學生福祉，依洩密罪嫌起訴，建請法官從重量刑。

檢方另查出黃男找蔡姓業者合作，自國外進口雞腿，並購買少量國產雞腿混合後，外包裝均貼上CAS標章送入學校供餐，再向基市府申請核發獎勵金1萬零360元，分依詐欺取財、商品虛偽標記罪嫌，起訴黃、蔡及蔡男雇用的余姓員工。檢方指黃男惡性非輕，也請法官請從重量刑。

基隆地檢署今天表示，檢察官李怡蒨指揮法務部廉政署，偵辦基市學校營養午餐食材供應廠商涉詐欺等案件，昨天終結。

檢方起訴指出，林女案發時是基隆市一家國小的約聘營養師，負責學校膳食營養規畫與監督飲食衛生安全，並會同學校監廚人員驗收食材及監督違約處理等工作，屬具有法定職務權限之公務員。黃姓男是蔬果行實際負責人，蔡男為冷凍食品及畜產品進口、批發、販售業者，余男為蔡男公司的員工。

林女為使任職的學校順利通過午餐食材抽驗，2021年11月間將教育處表定稽查資訊，告知得標營養午餐的黃男並預作準備，使稽查喪失效果，檢方認定林女涉犯刑法公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪。

檢廉還查出黃男得標基隆市學校營養午餐標案後，明知必須提供「國產可溯源食材」，且供應日數達每月供餐日數半數以上，才可申請取得「三章一Q」獎勵金，但為降低成本增加利潤，同時又能詐領獎勵金，2022年間找蔡男和余男共同謀議犯案。

蔡男的公司自國外進口雞腿，又向國內肉品行購買少量國產雞腿混合後，外包裝均貼上CAS台灣優良農產品標章，再由黃將1154支進口雞腿混充國產雞腿送入學校供餐，並向基市府申請核發獎勵金1萬零360元，黃、蔡、余涉犯詐欺取財及商品虛偽標記罪。

檢方起訴林女和黃男、蔡男和余男，並指林女身為小學營養師，應協助把關學生營養午餐食材品質，竟將稽查事項告知黃男預做準備，案發後又否認犯行，請法官從重量刑。黃男為謀私利混充食材並詐取獎勵金，惡性非輕，也請法官請從重量刑。

基隆地檢署起訴基隆市一所國小的林姓約聘營養師，任職期間涉嫌洩漏稽查資訊給供應食材的黃姓業者，確保食材過關，林女否認犯行。聯合報系資料照片
基隆地檢署起訴基隆市一所國小的林姓約聘營養師，任職期間涉嫌洩漏稽查資訊給供應食材的黃姓業者，確保食材過關，林女否認犯行。聯合報系資料照片

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