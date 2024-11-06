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影／竹北天坑案楊文科今到法院 他強調：絕對沒違法圖利

聯合報／ 記者巫鴻瑋王駿杰／新竹即時報導

新竹縣長楊文科因竹北天坑案爭議涉貪疑雲不斷遭捲入，還遭新竹地檢署依涉圖利罪嫌起訴，9月中旬新竹地院曾傳喚楊文科出庭，但他以出訪歐洲為由請假缺席，今上午傳出他被傳喚出庭天坑案，將首度赴法庭面對法官審訊。楊文科受訪指出，他強調尊重司法，「絕對沒違法圖利」。

楊文科稍早神情嚴肅走出法院，他說，他尊重司法，相信法院會公平審判還他清白，自己絕對沒違法圖利，之後未針對其他媒體提問再回應，就轉身離開。

楊文科因被檢方指控涉嫌在「豐采520」天坑案中圖利豐邑機構，連同工務處前處長江良淵、豐邑董事長劉樹居等在內共12人被列為被告，分別依違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪起訴，還遭檢方提及涉及不法所得2.5億元，建請法院從重量刑。

新竹縣長楊文科稍早神情嚴肅走出法院。記者／巫鴻瑋攝影
新竹縣長楊文科稍早神情嚴肅走出法院。記者／巫鴻瑋攝影

天坑 新竹 楊文科

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