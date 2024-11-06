影／竹北天坑案楊文科今到法院 他強調：絕對沒違法圖利

新竹縣長楊文科因竹北天坑案爭議涉貪疑雲不斷遭捲入，還遭新竹地檢署依涉圖利罪嫌起訴，9月中旬新竹地院曾傳喚楊文科出庭，但他以出訪歐洲為由請假缺席，今上午傳出他被傳喚出庭天坑案，將首度赴法庭面對法官審訊。楊文科受訪指出，他強調尊重司法，「絕對沒違法圖利」。

楊文科稍早神情嚴肅走出法院，他說，他尊重司法，相信法院會公平審判還他清白，自己絕對沒違法圖利，之後未針對其他媒體提問再回應，就轉身離開。