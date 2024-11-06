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懷疑友人「作法」擾睡眠 7旬婦上門理論突持利剪行凶
桃園平鎮區1名陳姓婦人因長期睡不好，影響精神與生活作息，今年6月間懷疑劉姓友人對她「作法」，心生不滿上門理論，雙方爭論過程，陳婦突然拿起店內利剪朝劉友背後猛刺受傷，送醫撿回一命，桃園地檢署偵結，依殺人未遂罪將陳婦起訴。
起訴指出，71歲陳姓婦人今年6月20日上午11點18分，怒氣沖沖地走到離她家200公尺外的劉姓友人經營的金紙鋪，由於她懷疑劉某對她施法術，就是造成她長期睡眠不佳的主因，於是上門討說法。
當陳婦與劉友在店內爭論時，陳婦卻趁劉轉身專注整理貨品之際，拿起店內的小剪刀，朝劉的背部猛刺數次，造成劉的左側胸壁穿刺傷併第7肋骨骨折、氣胸及皮下氣腫等傷害，陳行凶後逃逸，前往就近的派出所自首，劉受傷後呼救，送醫救治倖免於難。
據悉，陳婦平常與先生同住，沒有因為自身睡眠障礙等病症去就診過，也沒有精神相關的疾病，不過陳婦丈夫表示，妻子有時候會不知道自己做過何事或當下為什麼要做出那些行為。
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