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爺孫戀林靖恩偷25元飲料 法院依竊盜罪判罰她3000元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

與已故知名音樂人李坤城談爺孫戀女主角林靖恩，7月才被目擊偷拿別人外送餐點，還直接坐在騎樓享用，未料她日前又偷超商1瓶25元的運動飲料，法院審酌她正值青壯卻不以正當程序獲取所需，依竊盜罪判她罰金3000元，可上訴。

檢警調查，林女（27歲）今年3月18日早上9點多，在台中北區一間超商內拿了1瓶FIN運動飲料，沒有到櫃檯結帳就直接走出門，還在隔壁的早餐店前椅子上飲用，經超商店員發現追出當場查獲，被依竊盜罪嫌送辦。

檢方查，林女在警詢時坦承不諱，也有超商店員指證、現場監視器畫面可佐，偵結依竊盜罪嫌將她向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，林女正值青壯，不思以正當途徑獲取所需，竟以竊盜侵害他人財產法益，考量她犯後坦承，但沒和對方和解，兼衡她犯罪動機、手段及損害程度等一切情狀，依竊盜罪判她罰金3000元。

另外，林女今年7月10日也被民眾目擊，她在台中中區擅自拿別人的外送餐點，還坐在騎樓上大剌剌食用，洪姓男子驚覺餐點被偷吃報警，儘管林女當場賠他237元餐費，洪也不追究，但警方認為林女涉犯刑法竊盜罪是公訴罪，仍將她依法送辦。

林靖恩7月才被民眾目擊擅拿別人的外送餐點，還直接坐在騎樓食用，也被警方依竊盜罪嫌調查。圖／翻攝自Threads、記者爆料網
林靖恩7月才被民眾目擊擅拿別人的外送餐點，還直接坐在騎樓食用，也被警方依竊盜罪嫌調查。圖／翻攝自Threads、記者爆料網

竊盜 超商

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