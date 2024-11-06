爺孫戀林靖恩偷25元飲料 法院依竊盜罪判罰她3000元

與已故知名音樂人李坤城談爺孫戀女主角林靖恩，7月才被目擊偷拿別人外送餐點，還直接坐在騎樓享用，未料她日前又偷超商1瓶25元的運動飲料，法院審酌她正值青壯卻不以正當程序獲取所需，依竊盜罪判她罰金3000元，可上訴。

檢警調查，林女（27歲）今年3月18日早上9點多，在台中北區一間超商內拿了1瓶FIN運動飲料，沒有到櫃檯結帳就直接走出門，還在隔壁的早餐店前椅子上飲用，經超商店員發現追出當場查獲，被依竊盜罪嫌送辦。

檢方查，林女在警詢時坦承不諱，也有超商店員指證、現場監視器畫面可佐，偵結依竊盜罪嫌將她向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，林女正值青壯，不思以正當途徑獲取所需，竟以竊盜侵害他人財產法益，考量她犯後坦承，但沒和對方和解，兼衡她犯罪動機、手段及損害程度等一切情狀，依竊盜罪判她罰金3000元。