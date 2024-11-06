金靴獎「射門王」來台性侵女網友 他想和解卻失敗...判關3年2月定讞
英國籍足球員馬可有「射門王」的稱號，來台發展曾多次抱走「金靴獎」，他前年在台南某旅館性侵女網友，事後雖否認犯行，但辯詞不被法院採信，最高法院依強制性交罪判刑3年2月定讞。
馬可曾效力於台灣企業甲級足球聯賽台南台鋼足球隊，他2022年透過IG認識女網友，並相約在台南見面，他和女網友原在旅館房間觀看球賽，曾緊摟對方肩膀、試圖親吻嘴巴、臉頰，但被女網友閃避、口頭要求冷靜，對方也告知自己已有男友。
女網友事後提議外出閒逛或兜風，但馬可表示身體疲倦，兩人便在床上休息片刻後，女方再度要求馬可載自己回高雄住處，但馬可不顧對方意願，強行拉起上衣親吻女網友的胸部、臉頰，並撫摸臀部，再壓制女方拉下內外褲，先後以手指、生殖器性侵得逞。
馬可經女網友要求停止才罷手，並開車載女方回住處，而女網友事後持續心情低落、出現輕生念頭，最終報警處理，揭發案情。馬可否認犯行，供稱當晚和女網友進房間後很自然的擁抱、親吻，互相挑逗性碰觸，還稱躺在床上時主動的一方是女網友，過程中對方似乎也是很享受，沒有任何不願意的肢體動作，當女方說不要「stop」時，他就停下來，隨即道歉。
法院認為馬可犯後否認犯行，避重就輕，難以認定他已知悔悟，但考量他在我國無刑事前案紀錄，素行尚佳，也曾表達賠償意願，因女網友拒絕而未能和解，一、二審依違反意願性交罪判刑3年2月，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。
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