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人民聲請傳喚專家證人法官不能拒絕？ 律師林石猛：非法院自由裁量

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

刑事訴訟法今年5月修正、施行211-1條「法院認有必要時，得依職權或依當事人、代理人、辯護人或輔佐人之聲請，就案件之專業法律問題選任專家學者，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見」，律師林石猛表示，根據程序從新原則，法院應維護被告聽審權，被告權益受有侵害時，檢察總長則應提起非常上訴。

林石猛說，法院應就人民專家證人的聲請予以尊重，行使選任專家證人的職權時，仍應審酌是否有利於被告，即法院行使裁量權應符合法規授權之目的，而非自由裁量。

林石猛認為，對於如由被告聲請選任的專家證人，根據釋憲與刑事審判實務，法院對該聲請非自由裁量、而是義務，既然為聽審的請求權，基於權利與義務的衡平，受請求權行使的法院自有受拘束的義務。

林石猛說，最高法院民刑大法庭、最高行政法院大法庭審理個案統一法律見解前「認有必要時，得依職權或依當事人、其代理人或辯護人之聲請，就專業法律問題選任專家學者，以書面或於言詞辯論時到場陳述其法律上意見」，就在賦予當事人得行使聽審請求權。

林認為，法院就訴訟法上規定得命對質、詰問，並非檢察官或法院的自由裁量權，而是職權的賦予，應行使而未行使，就構成判決當然違背法令，並進而為上訴最高法院或聲請非常上訴的理由。

林石猛說，當事人聲請專家證人已敘明具體理由如經調查並得作為彈劾證據時，如果法院以自由裁量的角度忽視被告的聲請，就屬於判決不適用法規的違法，得據為上訴法律審或聲請非常上訴或聲請裁判憲法審查的理由。

林石猛認為，配合法律修正、刑事訴訟法施行法「程序從新」的規定，才能彰顯立法者落實聽審請求權的意旨，以增進人民對司法的信賴。

司法院。圖／聯合報系資料照片
司法院。圖／聯合報系資料照片

刑事訴訟 最高法院 法律

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