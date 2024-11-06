載趟廢棄物獲利3千 違反廢清法罰12萬

雲林縣許姓男子被檢舉非法將營建廢棄物隨意棄置於台中市某空地，遭環保局裁罰12萬元不繳被移送執行署嘉義分署，直至分署將執行他名下產業他才來繳清；許男表示，載趟廢棄物磁磚有3千元收入，卻被罰12萬元，還要環境教育8小時，悔不當初。

嘉義分署表示，2022年12月10日許男駕貨車承攬清運社區大樓營建廢棄磁磚，並棄置於台中市北屯區某空地後離去，因為他沒有依法取得廢棄物清理處理許可文件逕行從事廢棄物貯存、清除、處理作業，被人檢舉，台中市環保局查證屬實後裁罰12萬元併環境教育講習8小時。許男一直沒有繳納罰款，被環保局移送，嘉義分署受理後立即分案執行，掌握其財產明細後通知許男自行繳納，否則將強制執行名下財產，許男才驚覺名下產業可能被強制執行，隨即繳清所有罰鍰。