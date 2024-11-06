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名醫兒不滿遭誣指父幫付婚變和解金 鏡周刊報導不實...法院判賠18萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

馬偕醫院李姓前主任的兒子不滿鏡週刊報導婚變、父親給付和解金3000萬元等內容，認為侵害名譽權等，提民事訴訟請求周刊和撰文記者賠償並下架報導，台北地方法院認為周刊報導內容不實，且與公益無關，判周刊和記者應連帶賠償18萬元，並移除報導，可上訴。

李提告主張，周刊去年出版報導，提及「名醫公公跳出來處理，不希望家醜繼續外揚，並協議要給3000萬元和解金」等語，但他和妻子協議分居而就夫妻剩餘財產進行結算金額達2500萬元，他是以婚姻存續間投資累積資產給付結算金額，並非他父親介入調解。

李認為周刊報導不實，且指他妻子請徵信社跟監掌握證據，導致社會大眾錯誤評價他有做出損害家族名譽的壞事，造成名譽權受損，要求周刊和記者連帶賠償150萬元，並移除網站相關報導。

周刊及記者指出，報導前有向李的妻子以電話查證，已盡合理查證義務，報導未指明李的父親幫忙支付3000萬元，縱認撰寫方式導致讀者誤解，但事後電話訪問妻子也證實李的父親有給紅包，協助挽回婚姻。李妻為頗具知名度女星，李自身也是為投資界名人，報導與公共利益相關，未侵害原告名譽權。

台北地院認為，周刊報導李給付金錢的原因、數額、實際支付者，均與事實不符，導致讀者產生李犯錯及驚動父親處理婚變不好印象，加上沒有證據可認定記者已盡查證義務，判決周刊和記者應連帶賠償18萬元，並移除報導，不得再持續散布。

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婚姻 民事訴訟 馬偕醫院

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