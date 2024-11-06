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學電影鑿管偷油 4人賠百萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

陳姓姊弟等五人模仿電影「霹靂油俠」，鑽破中油輸油管偷抽兩千公升柴油。圖／警方提供
陳姓姊弟等五人模仿電影「霹靂油俠」，鑽破中油輸油管偷抽兩千公升柴油。圖／警方提供
台中市陳姓姊弟等五人效仿韓國電影「霹靂油俠」，鎖定中油、台塑公司油管偷油，砸八十九萬元買器材，卻僅鑿到中油管線竊得兩千公升、價值六萬元的柴油；法院依加重竊盜罪判刑，民事審酌一人和解，判其餘四人應給付中油一○一萬元。可上訴。

檢警調查，陳姓男子和凃姓友人在網路搜尋「竊油」關鍵字，又看韓國電影「霹靂油俠（PIPELINE）」，認為可尋找涵洞內輸油管鑿洞偷油；陳再找姊姊，姊姊的陳姓男友，及另名陳姓友人，五人成組成竊油集團。

陳男姊姊與男友在幕後擔任督軍，前後出資五十萬元，並拿卅九萬元給陳男買器材，陳男二○二二年二月先到彰化鹿港一處水溝涵洞，持鐵鍬、鐵耙、砂輪機、鏟子、十字鎬及電動鑿，企圖尋找台塑石油公司輸油管，但僅破壞表層水泥、鋼筋，未順利鑿到油管。

陳男不罷休，透過不詳管道得知中油埋藏管線位置，由同夥冒名在清水區承租一處廠房當據點，同年八、九月再持破壞工具在中油四支輸油管鑿洞，並裝置管線將油牽回廠房，竊得兩千公升柴油；中油九月廿一日發現輸油管壓力異常報警。

台中地方法院認為，陳等五人明知石油是珍貴天然資源，同為民生必需品，竟以鑿洞方式竊油，若不慎外洩還有失火、汙染危險；考量參與程度等，依加重竊盜等罪判五人十月至二年二月不等徒刑。

中油估計，遭竊兩千公升柴油價值六萬元，連同油管後續搶修、檢測，及出動十人緊急加班，共損失一二六萬餘元，扣除和凃姓男子和解，對剩下陳姓姊弟等四人求償一○一萬餘元。民事庭認為求償有據，判四人應給付中油全額。

中油 涵洞 男友

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