警追拒檢車擊斃乘客 無罪

八德警分局曾姓副所長於2020年3月27日深夜外出巡邏，追緝吳男駕駛拒檢酒駕車，朝輪胎開5槍，意外擊中後座楊姓女乘客致死，桃園地院日前審結，依過失致死、妨害公務等罪將吳男判應執行徒刑8月，得易科罰金；曾員則獲判無罪，可上訴。記者陳恩惠／翻攝 桃園市警八德分局時任曾姓副所長，四年前深夜攔查酒駕，遭吳姓男子駕車衝撞，曾情急之下開五槍制止，其中二槍意外擊斃後座楊姓女乘客，檢方依過失致死罪起訴；桃園地方法院認為曾員用槍未逾越必要程度，判他無罪。可上訴。

桃園市警局昨表示尊重司法判決；曾員已升任所長，稱此事因公發生，他不便回應。

楊女家屬另向桃園市政府及八德警分局訴請國賠，桃園地院民事庭今年二月認定警員違反警械使用條例使用警械規定，判桃市府應賠楊父醫療及喪葬費卅五萬餘元、未成年子女慰撫金二五○萬元；八德分局應賠四人扶養費共四六二萬餘元。全案上訴中。

曾姓副所長二○二○年三月廿七日深夜外出巡邏，攔查酒駕吳男車輛遭拒檢，曾追緝吳車至八德區建國路巷弄內，吳駕車二度倒退衝撞，再將車頭朝右行駛，曾員自車輛後方連續射擊五槍，意外擊中坐在右後方楊女左大腿、左小腿及左後背處，楊女送醫急救死亡。

法院審理時，曾員主張吳男拒絕停靠路邊接受攔查，反驅車加速逃逸，嚴重危害不特定用路人之生命、身體安全，持警槍朝車輛下方輪胎處射擊，符合規定並無過失。

法官勘驗警車行車紀錄器，對照現場照片，認吳男有危險駕駛行為，對用路人造成重大危害；又勘驗現場路口監視器開槍畫面，參考彈道重建報告及內政部警械使用調查小組調查報告，曾員所射擊子彈，均向下角度，其目標非駕駛或乘客，而是車輛輪胎。

法官認為，曾員衡酌急迫性，及可能造成危害的嚴重性，用槍時機符合相關規範，未逾越必要程度，曾並無過失。

至於拒檢衝撞警車的吳男，法院依不能安全駕駛、妨害公務等罪，判徒刑八月，得易科罰金。

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