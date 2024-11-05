桃園某國小籃球隊性騷案擴大？教育局：追查12年內畢業生

桃園市平鎮區某國小籃球隊日前傳老師對男女隊員性騷擾和不當體罰情事，但校方調查後僅記申誡作為處分，令家長不滿；桃園市議員黃瓊慧今質詢指此事受害者眾，越來越多人自揭不幸。教育局回應，全案已擴大調查，範圍會回溯12年內的畢業生。

黃瓊慧質詢指出，老師性騷和不當管教情事在網路社群熱議，有人反映老師心情不好就把學生從教室趕出去，有人拿筆作抽菸動作就被叫去柏油路做「拱橋」動作超過5分鐘，還有女學生被老師要求泡麥片和按摩，這些都不是為人師表該做的事，不懂教育局為何要包庇？涉事2名老師都還在學校任教，該如何保證不會再犯？

教育局長劉仲成強調性平事件有一定處理程序，第一關一定是學校調查和議處，後來家長對學校處置不滿意，教育局也有設窗口，由專人跟家長聯繫了解案情。此事已請教育部3名調查委員擴大調查，絕無輕放。

市長張善政答詢表示，如果有新事證，一定會重啟調查，這沒什麼好爭辯的。如果學校調查時有故意輕放，市府也會處理。

劉仲成表示，家長有要求涉事2名老師不再任組長和教體育，此部分都已經做了，現在有教務部3名委員做調查，新事證都會調查清楚，透過問卷發放追溯畢業12年學生。