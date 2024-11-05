快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

桃園某國小籃球隊性騷案擴大？教育局：追查12年內畢業生

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園某國小籃球隊2名教練涉嫌性騷和不當管教，教育局擴大追查12年內畢業生更多被害者（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
桃園某國小籃球隊2名教練涉嫌性騷和不當管教，教育局擴大追查12年內畢業生更多被害者（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

桃園市平鎮區某國小籃球隊日前傳老師對男女隊員性騷擾和不當體罰情事，但校方調查後僅記申誡作為處分，令家長不滿；桃園市議員黃瓊慧今質詢指此事受害者眾，越來越多人自揭不幸。教育局回應，全案已擴大調查，範圍會回溯12年內的畢業生。

黃瓊慧質詢指出，老師性騷和不當管教情事在網路社群熱議，有人反映老師心情不好就把學生從教室趕出去，有人拿筆作抽菸動作就被叫去柏油路做「拱橋」動作超過5分鐘，還有女學生被老師要求泡麥片和按摩，這些都不是為人師表該做的事，不懂教育局為何要包庇？涉事2名老師都還在學校任教，該如何保證不會再犯？

教育局長劉仲成強調性平事件有一定處理程序，第一關一定是學校調查和議處，後來家長對學校處置不滿意，教育局也有設窗口，由專人跟家長聯繫了解案情。此事已請教育部3名調查委員擴大調查，絕無輕放。

市長張善政答詢表示，如果有新事證，一定會重啟調查，這沒什麼好爭辯的。如果學校調查時有故意輕放，市府也會處理。

劉仲成表示，家長有要求涉事2名老師不再任組長和教體育，此部分都已經做了，現在有教務部3名委員做調查，新事證都會調查清楚，透過問卷發放追溯畢業12年學生。

性騷擾 教育局 桃園 黃瓊慧

相關新聞

課本人物現身 彰化偏鄉學童驚喜聽「投錯胎的法國人」演講

康軒版小六社會課本介紹的法國人吉雷米，今到彰化縣明聖國小演講，全校小朋友看著課本裡的人物活生生出現在眼前，又講得一口流利...

私校法擬大幅放寬企業抵稅額度 教團憂：恐助財團獵校

行政院日前將私立學校法第62條修正案送交立法院，草案內容欲讓私人及企業在捐贈私立學校時，不論指定或不指定捐贈對象，皆可享...

桃園某國小籃球隊性騷案擴大？教育局：追查12年內畢業生

桃園市平鎮區某國小籃球隊日前傳老師對男女隊員性騷擾和不當體罰情事，但校方調查後僅記申誡作為處分，令家長不滿；桃園市議員黃...

咖哩粉驗出蘇丹紅 教部：學校營養午餐暫緩使用

濟生公司特調咖哩粉檢出有致癌疑慮的蘇丹色素一號，教育部今天表示，已函請學校營養午餐暫緩使用飛馬牌咖哩粉至114年1月20...

新北議員籲營養午餐免費 侯友宜：朝此方向推動

國民黨新北市議員林金結等人要求學校營養午餐免費，除減輕家庭負擔，也避免弱勢被標籤化。市長侯友宜表示，為避免排擠其他教育資...

濟生咖哩粉驗出蘇丹紅 雲林縣今宣布營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

濟生公司「特調咖哩粉」被檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，學生營養午餐食安再度受到關注，雲林縣府教育處今天宣布，即日起至明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。