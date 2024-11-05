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醉男咬傷基隆長庚醫師抗辯患精神病 仍有行為辨識能力判刑3月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子酒後到醫院掛急診時，咬傷醫師的小腿。陳男辯稱因喝酒意識很亂，且有患精神疾病。法官指出，罹患精神疾病與是否不能辨識行為違法無必然關聯，並認定陳男行為時未喪失辨識違法能力，依違反醫療法判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

檢察官起訴指出，陳男今年2月17日凌晨4時許，前往基隆長庚醫院急診室就醫時，衝進護理站要抓住醫師，旁人連忙上前阻止。陳男和醫師後來雙雙倒地，陳男竟又抓住醫師的腳，並開口咬傷醫師的右小腿。

警方獲報前往急診室，將陳男帶回製作筆錄後送辦。檢察官偵查時，陳男坦承犯行，另依醫院監視器影像、診斷證明書等事證，認定陳男咬傷醫師右小腿（傷害部分未提告），因而妨害醫師執行醫療業務，依違反醫療法以強暴方法妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌起訴。

法官審理後指出，陳男在警詢和檢方偵查時，都供稱案發當時有喝酒，對部分情節無印象，意識很亂、不太清楚，並提出診斷證明書及精神科預約回診單佐證。診斷證明書記載，陳男經診斷患有躁動性行為，疑似酒精或物質戒斷引發精神疾病。

法官認為，陳男是否罹患精神疾病，與是否不能辨識行為違法，並無必然的關聯。陳男案發後，對於警員詢問及檢察官訊問的問題，都沒有答非所問情形，也能清楚應答案發原因、手段、過程等細節，記憶、邏輯十分清楚，沒有無法完全陳述情形。

法官說，陳男既能清楚、明確表達案發過程及為自己答辯，顯見其行為時知悉所為意義及目的，並無因精神障礙或其他心智缺陷，適用刑法規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑餘地。

法官表示，陳男未克制情緒，衝進護理站欲抓醫師，並開口咬傷醫師右小腿，妨害醫師執行醫療業務，行為不可取。考量陳男在法院審理時坦承犯行，尚知悔悟，且欲賠償被害人損害，兼衡犯罪動機、手段、損害結果及患有精神疾病等生活狀況情狀，判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子酒後到醫院掛急診時，咬傷醫師的小腿，基隆地院審理後，依違反醫療法判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。聯合報系資料照片
陳姓男子酒後到醫院掛急診時，咬傷醫師的小腿，基隆地院審理後，依違反醫療法判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。聯合報系資料照片

檢察官 精神疾病 醫師

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