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搶銀樓被正義姐夫妻檔制伏 台東前科男無保請回順利獲釋

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東市區昨天上午發生銀樓搶案，33歲廖姓男子持鐵鎚擊破玻璃窗大肆搜刮金飾，當場被三名見義勇為的路人制伏，最後遭警方以搶奪罪移送法辦。檢方聲請羈押，今早開庭，台東地院考量本刑非5年以上有期徒刑，沒有潛在共犯，裁定無保請回。

台東地方法院指出，被告係涉犯刑法第326條之攜帶兇器搶奪罪及刑法第185條之3不能安全駕駛動力交通工具罪，嫌疑重大，然上開罪名非屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且被告目前仍有另案定期向警察機關報到，併與家人同住之事實，難認有事實足認有逃亡之虞。

此外，本件依據監視器畫面客觀資料並無其他潛在共犯，無湮滅或串證之虞，無羈押之法定原因。

據了解，廖嫌前科累累，昨天行搶前有喝酒，酒精濃度達0.72（mg/l），昨被警方以搶奪罪及公共危險罪送辦，今早開聲押庭，法院最後諭知廖嫌無保請回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廖姓嫌犯昨天在台東市鬧區搶銀樓，因被熱心路人壓制沒有得手，被警方移送法辦。記者徐白櫻／翻攝
廖姓嫌犯昨天在台東市鬧區搶銀樓，因被熱心路人壓制沒有得手，被警方移送法辦。記者徐白櫻／翻攝

台東 監視器 金飾

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