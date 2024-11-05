聽新聞
0:00 / 0:00
夜闖台北榮總翻垃圾遭制止 街友怒噴保全「五字經」
街友王男日前在台北榮總翻垃圾桶遭保全陳男制止，心生不滿，脫口辱罵陳男「五字經」，陳男旋即報警提告，士林地檢近日偵結依妨害名譽罪嫌起訴。
起訴指出，王男6月30日凌晨0時許在台北榮總醫院內的湖畔門診走道，因翻找垃圾桶遭陳男制止勸離，王男心生不滿辱罵陳男「X你XXX」，並稱「到時找你算帳」，陳男旋即報警提告。
警詢時，王男辯稱「是陳先嗆我衝三小」，否認犯行，偵訊時又改口，坦承辱罵陳男。
檢方認定，王男在公眾得出入場所公然辱罵陳男，足以貶損陳男人格及社會評價，涉嫌公然侮辱罪，但所稱「找陳男算帳」部分難認有具體惡害通知，與恐嚇罪的構成要件不符；兩部分為接續行為，不另不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言