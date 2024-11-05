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夜闖台北榮總翻垃圾遭制止 街友怒噴保全「五字經」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

街友王男日前在台北榮總翻垃圾桶遭保全陳男制止，心生不滿，脫口辱罵陳男「五字經」，陳男旋即報警提告，士林地檢近日偵結依妨害名譽罪嫌起訴。

起訴指出，王男6月30日凌晨0時許在台北榮總醫院內的湖畔門診走道，因翻找垃圾桶遭陳男制止勸離，王男心生不滿辱罵陳男「X你XXX」，並稱「到時找你算帳」，陳男旋即報警提告。

警詢時，王男辯稱「是陳先嗆我衝三小」，否認犯行，偵訊時又改口，坦承辱罵陳男。

檢方認定，王男在公眾得出入場所公然辱罵陳男，足以貶損陳男人格及社會評價，涉嫌公然侮辱罪，但所稱「找陳男算帳」部分難認有具體惡害通知，與恐嚇罪的構成要件不符；兩部分為接續行為，不另不起訴處分。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

保全 提告 榮總 街友

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