夜闖台北榮總翻垃圾遭制止 街友怒噴保全「五字經」

街友王男日前在台北榮總翻垃圾桶遭保全陳男制止，心生不滿，脫口辱罵陳男「五字經」，陳男旋即報警提告，士林地檢近日偵結依妨害名譽罪嫌起訴。

起訴指出，王男6月30日凌晨0時許在台北榮總醫院內的湖畔門診走道，因翻找垃圾桶遭陳男制止勸離，王男心生不滿辱罵陳男「X你XXX」，並稱「到時找你算帳」，陳男旋即報警提告。

警詢時，王男辯稱「是陳先嗆我衝三小」，否認犯行，偵訊時又改口，坦承辱罵陳男。