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郭台銘徵連署書參選總統 連署站送米酒、沐浴乳4人認罪
去年總統大選鴻海創辦人郭台銘徵求連署書參選，新北市新店區2個連署站涉嫌以贈送米酒等吸引選民連署，周時雄共4人被訴；台北地院今開庭，由於4名被告全部認罪，法官諭知不排除本案轉成簡式審判程序。
檢方起訴的被告分別是負責「郭台銘、賴佩霞」搭檔參選連署事務的新北市新店區文宣物資負責人周時雄、新店區中正連署站負責人吳信慧、新店區北新連署站督導謝明樵、傅友辰共4人。
檢察官指控，周時雄等4人從2023年10月8日起指示不知情的工作人員在連署站喊「參加連署送米酒及垃圾袋」，連署站另提供濕紙巾、沐浴乳等贈品。
相關連署事務人員偵查中辯稱，米酒1瓶只有27元，低於法務部建議的30元查賄標準，但檢方認為，「30元」指的是選舉買票、並非連署，何況連署人還有人會拿到其他贈品。
法院今天開庭傳喚傅友辰出案，傅承認犯罪，表示自己當初是以工讀生去連署站工作，他送過的米酒只有個位數，也沒有在外招募與宣傳活動。
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