快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

韓職／最新！韓媒證實李珠珢與經紀公司解約 有考慮國外發展

聽新聞
0:00 / 0:00

郭台銘徵連署書參選總統 連署站送米酒、沐浴乳4人認罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

去年總統大選鴻海創辦人郭台銘徵求連署書參選，新北市新店區2個連署站涉嫌以贈送米酒等吸引選民連署，周時雄共4人被訴；台北地院今開庭，由於4名被告全部認罪，法官諭知不排除本案轉成簡式審判程序。

檢方起訴的被告分別是負責「郭台銘、賴佩霞」搭檔參選連署事務的新北市新店區文宣物資負責人周時雄、新店區中正連署站負責人吳信慧、新店區北新連署站督導謝明樵、傅友辰共4人。

檢察官指控，周時雄等4人從2023年10月8日起指示不知情的工作人員在連署站喊「參加連署送米酒及垃圾袋」，連署站另提供濕紙巾、沐浴乳等贈品。

相關連署事務人員偵查中辯稱，米酒1瓶只有27元，低於法務部建議的30元查賄標準，但檢方認為，「30元」指的是選舉買票、並非連署，何況連署人還有人會拿到其他贈品。

法院今天開庭傳喚傅友辰出案，傅承認犯罪，表示自己當初是以工讀生去連署站工作，他送過的米酒只有個位數，也沒有在外招募與宣傳活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

郭台銘

延伸閱讀

曾馨瑩親自出手！郭台銘9歲千金Bella美成這樣

郭台銘嫩妻曾馨瑩變「劉太太」！合體林熙蕾美成這樣

賴佩霞被檢舉違法 「從事心理諮商」北檢今天傳喚出庭

鴻海董座劉揚偉現身陽交大 心繫郭台銘笑揭40年來「最大困難」

相關新聞

國民黨澎湖「六連霸」議長再涉貪 詐領出席費檢方50萬交保

澎湖縣議會前議長劉陳昭玲日前因收受賄賂罪遭判10年，如今又傳出她去年底涉嫌在議會到望安和七美考察時，未參與行程卻冒領出席...

搶銀樓被正義姐夫妻檔制伏 台東前科男無保請回順利獲釋

台東市區昨天上午發生銀樓搶案，33歲廖姓男子持鐵鎚擊破玻璃窗大肆搜刮金飾，當場被三名見義勇為的路人制伏，最後遭警方以搶奪...

夜闖台北榮總翻垃圾遭制止 街友怒噴保全「五字經」

街友王男日前在台北榮總翻垃圾桶遭保全陳男制止，心生不滿，脫口辱罵陳男「五字經」，陳男旋即報警提告，士林地檢近日偵結依妨害...

郭台銘徵連署書參選總統 連署站送米酒、沐浴乳4人認罪

去年總統大選鴻海創辦人郭台銘徵求連署書參選，新北市新店區2個連署站涉嫌以贈送米酒等吸引選民連署，周時雄共4人被訴；台北地...

砸89萬買器材偷中油價值6萬柴油 台中「霹靂油俠」慘賠百萬

台中陳姓姐弟等5人效仿韓國電影「霹靂油俠」，鎖定中油、台塑公司油管偷油，事前砸了89萬元買器材，卻僅鑿到中油管線抽取20...

南市正副議長賄選案二審開庭 市議員李文俊3人否認犯罪

台南高分院審理台南市正副議長賄選案，今天下午開準備程序庭，傳喚被告市議員李文俊、黃麗招，李文俊友人黃怡萍。他們3人都否認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。