砸89萬買器材偷中油價值6萬柴油 台中「霹靂油俠」慘賠百萬

台中陳姓姐弟等5人效仿韓國電影「霹靂油俠」，鎖定中油、台塑公司油管偷油，事前砸了89萬元買器材，卻僅鑿到中油管線抽取2000公升、價值約6萬元的柴油；法院刑事除依加重竊盜罪判刑，民事審酌中油損失，判陳等4人應給付101萬元，可上訴。

檢警調查，陳男和凃姓友人在網路搜尋「竊油」等關鍵字，又看韓國電影「霹靂油俠（pipeline）」後，認為可透過尋找涵洞內輸油管鑿洞偷油，陳找來姐姐、陳姐的陳姓男友，以及另名陳姓友人，一共5人組成竊油集團。

檢方查出，陳姐及其陳姓男友前後出資50萬元、39萬元給陳男買器材，也在幕後擔任監督角色，陳男2022年2月起先跑到彰化鹿港一處水溝涵洞，持鐵鍬、鐵耙、砂輪機、鏟子、十字鎬及電動鑿等器具，企圖尋找台塑石油公司的輸油管，但僅破壞表層水泥、鋼筋，未順利鑿到油管而未遂。

陳男仍不罷休，事後又透過不詳管道得知中油埋藏管線位置，並由同夥冒名、偽刻印章在清水區承租一處廠房，作為挖掘輸油管的據點。

同年8、9月間，陳男等3人持扳手、砂輪機、鏟子、十字鎬、電動鑿，在中油的4支輸油管鑿洞、裝置管線將油牽回廠房，竊得2000公升柴油，中油公司9月21日發線輸油管壓力異常報警提告。

中油當時也估計，遭竊2000公升柴油價值約6萬元，連同修復油管後續搶修、檢測，又出動10人緊急加班搶修，一共損失126萬4675元；中油事後和其中1名凃姓女子和解，對其餘陳姓姐弟等4人求償101萬1740元。