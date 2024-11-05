已故建商破產 欠房屋稅28萬多元…名下兩空屋第4拍賣出
基隆市已故張姓建商生前欠繳房屋稅28萬多元，另有民間債務數億元未清償。張男名下七堵區兩筆建物（未含土地產權）多次賣流標，法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，昨天辦第4次拍賣會拍定，買家分別用181萬元、173萬多元買下。
宜蘭分署說，兩處拍賣標的在33年前完工，地址是七堵區麗景一街92號3樓及3樓之1、92號4樓及4樓之1，。過去3次拍賣，可能因為僅有建物所有權，未包含土地產權，且位在封閉型社區內，所以多次流標。
這兩處建物鄰近社區3、4樓的健身中心等公共設施，張男生前規畫當商場使用。張在2018年病逝後，2019年至今年的房屋稅28萬餘元都未繳納，張另留下龐大的民間債務無人處理，並積欠高額社區管理費，2022年受法院破產宣告。
宜蘭分署昨天在基隆辦公室進行第4次拍賣，兩處建物面積各85坪、87坪，底價都是172萬8000元，每坪約2萬元。宜蘭分署在拍賣前，主動在社區內宣傳拍賣訊息，最後分以181萬元、173萬餘元拍定。買家說，買入價格相當划算，接著會先整理建物，再決定未來如何使用。
宜蘭分署每個月的第「1」周、星期「2」、下午「3」時在分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會，聯合拍賣會前一日，另在基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪不動產拍賣活動，拍賣相關資訊，可上宜蘭官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）查詢。
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