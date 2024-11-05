國民黨澎湖「六連霸」議長再涉貪 詐領出席費檢方50萬交保

澎湖縣議會前議長劉陳昭玲日前因收受賄賂罪遭判10年，如今又傳出她去年底涉嫌在議會到望安和七美考察時，未參與行程卻冒領出席費；檢方接獲檢舉後，傳喚劉陳和7名縣府人員與議事組職員，調取下鄉考察資料，目前雖只有劉陳1人遭檢舉，但不排除有更多議員涉案冒領費用，目前正蒐證中，檢方昨諭令劉陳50萬元交保。

劉陳昭玲先前與機要秘書陳淑美，被控在議長任內藉議長職務機會收錢安插人事，澎湖地檢署起訴後，地院歷經一年審理，依違背職務收受賄賂罪，重判劉陳10年2月，陳淑美則3年10月，可上訴。此案劉陳遭羈押長達4個月，去年3月被澎湖地檢署起訴後，以1000萬天價交保，劉陳回到議會後請辭議長，當時為澎湖政壇投下震撼彈。