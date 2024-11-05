建築師監造工程索賄166萬元 關鍵簡訊露餡遭判7年6月

葉姓建築師監造羅東火車站電梯工程，向營造廠商索賄166萬元，兩造商議破局，營造商向政風單位檢舉；葉男矢口否認，法院根據他與營造商的簡訊，認定有索賄事實，一審判葉男犯貪汙治罪條例要求賄賂罪，處有期徒刑7年6月、褫奪公權3年。

判決書指出，台鐵局（現台鐵公司）2018年間辦理宜蘭各車站無障礙電梯新建工程的規畫設計與監造，葉男以969萬元得標；其中二結、羅東站的工程2020年由某公司以3320萬元得標施作，該公司黃姓工務經理、黃姓工地主任遂於同年2月間到台北拜訪葉男。

黃姓經理與黃姓主任證稱，當天本在討論電梯、手扶梯等工程如何施作，葉男突然拿出1張紙，寫上「5%」，他倆詢問甚麼意思，葉回答要收取「工程總款3320萬元的5%」，即166萬元回扣；黃姓經理與黃姓主任沒有當場答應，表示要與公司商量。

黃姓經理與黃姓主任回公司後與高層商議，黃姓經理隨後傳訊表示公司同意支付工程款的1.5%，以及追加工程款的10%作為「回饋金」，葉男不同意，商議破局。黃姓經理表示，此後葉男多次刁難、退件，公司難以忍受，才向台鐵局檢舉。

葉男否認犯行，辯稱黃姓經理指控的索賄日期當天上午，他正在新北參加工程會議，自然不可能與黃會晤、索賄；此外他只是設計、監造的建築師，沒有公務員身分，不適用貪汙治罪條例。

法官審酌，黃姓經理傳給葉男的簡訊中，提到「股東決議，本案是競標取得利潤有限，請多體諒，同意給付總工程款1.5%即追加工程款10%作為回饋金」，若葉男未曾索賄，該公司何必甘冒行賄罪風險、自願縮減公司利潤支付賄款？葉男收到訊息後也沒有表示困惑或極力撇清，顯然知道簡訊用意。

法官指出，葉男雖然在遭指控索賄的當天確實在新北開會，也沒有否認與黃姓經理2次見面的事實，縱然無法確定索賄時間，足以認定有索賄行為；葉男不是公務員，但受政府機關委託從事國家公權力有關事項，屬於委託公務員，受到貪汙治罪條例規範。