追酒駕拒檢車！桃警副所長開槍意外擊斃女乘客 法院判無罪

桃園市八德警分局曾姓副所長4年前深夜攔查酒駕，遭吳男駕車衝撞，曾員開槍制止，其中2槍意外擊斃後座楊姓女乘客，桃園地院審結，依過失致死、妨害公務等罪將吳男判應執行徒刑8月，得易科罰金；曾員則獲判無罪，可上訴。

桃園市警局昨天得判決結果，僅回應「尊重司法判決」，至於時任副所長的曾員目前已升至所長，對於一審判決獲無罪的結果也說，由於這件事情是因公發生，他本人不方便對外做過多回應。

至於楊女家屬分別向桃園市政府及八德警分局訴請國家賠償案，桃園地院民事庭今年2月間宣判，認為警員違反警械使用條例使用警械規定，因而致人死亡，判桃市府應賠楊父醫療及喪葬費35萬3712元、未成年子女慰撫金250萬元；判八德分局應賠4人扶養費共462萬7758元，本案目前上訴高院中。

犯罪事實指出，八德警分局曾姓副所長2020年3月27日深夜外出巡邏，攔查酒駕車輛遭吳男拒檢，曾由後追緝吳車至八德區建國路巷弄內，吳為逃離駕車2度倒退衝撞警車，再將車頭朝右行駛，曾員自車輛後方連續射擊5槍，意外擊中乘坐副駕駛座後方楊女的左大腿、左小腿及左後背處，楊女送醫急救於28日死亡。

法院審理時，被告曾員辯稱，吳男拒絕停靠路邊接受攔查，反驅車加速逃逸，嚴重危害用不特定路人之生命、身體安全，故伊持警用配槍朝車輛下方輪胎處射擊，符合規定，並無過失等語。

經法官勘驗警車行車紀錄器，並對照現場照片，認吳男駕駛車輛有危險駕駛行為，對用路人生命、身體造成重大危害，又勘驗現場路口監視器攝錄的開槍畫面，參考彈道重建報告及內政部警械使用調查小組調查報告，足見被告所射擊的子彈，均係向下的角度射擊，其射擊目標並非於位在水平線附近的駕駛或乘客，而是在車輛的輪胎，讓車喪失動力。