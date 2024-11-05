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吸毒後毒駕搶超商還狂喊「我就是警察」 法官仍判緩刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北市一名蘇姓男子，今年8月在摩鐵吸完安非他命後，竟仍毒駕上路，跑到新竹市區一處超商大肆搜刮搶奪商品，甚至還嗆店員「報警啊！我就是警察」，隨後駕車逃逸得手價值近萬元商品，不過法官認為，蘇男犯後態度良好，也沒有前科，因此依毒駕、搶奪罪判刑但均獲緩刑，但須服120小時義務勞務。

判決書指出，35歲的蘇姓男子今年8月1日晚間先在竹北某汽車旅館吸食安非他命後，隔天中午又毒駕開車載妻子前往新竹市區，但途中2人發生爭吵，蘇男隨即將妻子趕下車，並在毒駕情況下在新竹市區繞，最後盯上中華路四段的一家超商行竊。

蘇男進到超商後先是偷小零食、飲料，但馬上就被店員發現阻止，沒想到蘇男當場失控一把揪住店員衣領，還不斷叫囂「報警啊！你報警、我就是警察」，隨後推開店員，大肆搜刮貨架上的商品，搶奪金沙巧克力、樂事洋芋片、涼麵等商品，價值9千多元。

蘇男正要逃逸時，超商店長趕到現場要阻止他離開，還把蘇男的車鑰匙拔了起來，沒想到蘇男才假意要回店內結帳，轉頭就趁機用備用鑰匙逃逸，直到3小時後警方才在寶山鄉逮到蘇男。

經尿檢，蘇男體內安非他命濃度為3360ng/ml，甲基安非他命濃度更達23720ng/ml，不過蘇男犯案後皆坦承犯行，因此法官裁定簡式判決，認為蘇男從一開始就坦承犯行，且搶來的商品都已歸還並與超商達成和解，犯後態度堪稱良好，且沒有刑事前科、素行良好，因此毒駕罪處6個月、搶奪罪處8個月，均緩刑3年，但須在1年6個月之內服完120小時義務勞務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

搶劫 新竹 毒駕 超商

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