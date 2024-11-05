快訊

8顆蛋黃酥900元！陳耀訓蛋黃酥漲價了 農曆新年預購時間曝光

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

國中試題「蝦皮」買得到 出版社網巡抓到正妹補教師

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾在補習班任教的劉姓正妹老師，去年7月起陸續將康軒、南一等公司出版的國中試題影印後放上蝦皮販售，後來被兩家出版社抓包提告，雄檢偵辦時，劉女坦承未經授權，檢方今依違反著作權法將她起訴，並聲請簡易判決處刑。

檢方調查，曾於補習班任教的劉女，在蝦皮經營賣場，該賣場名還以必勝為名，兜售康軒、南一等公司出版的國中試題影本。

去年8月底，康軒、南一等公司人員上網搜尋時，發現出版的試題答案卷、考卷等影本被放上網路販售，分別花費300元、1050元向劉女購入考卷影本。

經出版社比對後，確認劉女販售的均為該公司出版的國中自然科、數學科、國文科考卷，將蒐集好的證據移送刑事局偵辦。

檢警循線查緝劉女到案，檢方偵辦時，劉坦承將國中試卷影印後上網出售，檢方統計，劉女從去年7月起至8月底被查獲為止，賣場約存續1個多月，考量她行為對出版社造成危害，偵結依違反著作權法將她起訴。

教材示意圖。本報資料照片
教材示意圖。本報資料照片

康軒 考卷 蝦皮 補習

延伸閱讀

文化部「第46次中小學生讀物選介」有獎徵答即日起登場！

電子書僅兩成讀者付費 業者嘆：不出不行、出了卻難賺錢

「蝦皮金選獎」46位賣家獲獎！老字號銀樓憑年營收成長4倍獲「年度突破獎」

雲林這家補習班店名僅8個字 Google導航唸18秒才念完

相關新聞

國中試題「蝦皮」買得到 出版社網巡抓到正妹補教師

曾在補習班任教的劉姓正妹老師，去年7月起陸續將康軒、南一等公司出版的國中試題影印後放上蝦皮販售，後來被兩家出版社抓包提告...

88會館之亂…壹電視經理涉指摘角頭幫黃錦秋裝潢房屋 加重誹謗罪起訴

88會館之亂時，壹電視新聞部簡姓經理涉指摘高檢署檢察官黃錦秋，接受綽號「鱸鰻」的百億賭王林秉文及地方角頭裝潢房屋不正利益...

貴金屬公司靠「假黃金」行詐套利 負責人騙逾1億被收押

高雄32歲陳姓男子在前鎮區開設嘉恆創新科技貴金屬公司，從事黃金買賣，陳再與詐騙集團合作，由詐團先誘騙被害人至嘉恆購買假黃...

槍殺「關渡鹹粥」闆娘二審仍判20年 家屬憂出獄後會遭暴力威脅

男子周俊男追求「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，被拒絕後惱羞成怒，近距離槍殺潘婦，一審依殺人、非法持有非制式手槍罪判周20年...

虐到9月女嬰翻白眼…瞎扯擦藥就好 台中狠爸媽下場曝

台中蔡姓工人和張姓妻子不滿9月大小女兒哭鬧，竟分別痛毆、猛晃虐到腦出血翻白眼，且蔡僅因2歲大女兒沒站好，就大力反手賞巴掌...

安徽同鄉會招攬大陸旅遊 涉投票行賄2幹部起訴、25人不起訴

台灣安徽同鄉會理事長宋國倩、前秘書長李安泰涉招攬特定里長、里民參加「徽常皖美愛鄉旅團」，去年10月間飛往大陸安徽旅遊，旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。