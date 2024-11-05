國中試題「蝦皮」買得到 出版社網巡抓到正妹補教師
曾在補習班任教的劉姓正妹老師，去年7月起陸續將康軒、南一等公司出版的國中試題影印後放上蝦皮販售，後來被兩家出版社抓包提告，雄檢偵辦時，劉女坦承未經授權，檢方今依違反著作權法將她起訴，並聲請簡易判決處刑。
檢方調查，曾於補習班任教的劉女，在蝦皮經營賣場，該賣場名還以必勝為名，兜售康軒、南一等公司出版的國中試題影本。
去年8月底，康軒、南一等公司人員上網搜尋時，發現出版的試題答案卷、考卷等影本被放上網路販售，分別花費300元、1050元向劉女購入考卷影本。
經出版社比對後，確認劉女販售的均為該公司出版的國中自然科、數學科、國文科考卷，將蒐集好的證據移送刑事局偵辦。
檢警循線查緝劉女到案，檢方偵辦時，劉坦承將國中試卷影印後上網出售，檢方統計，劉女從去年7月起至8月底被查獲為止，賣場約存續1個多月，考量她行為對出版社造成危害，偵結依違反著作權法將她起訴。
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