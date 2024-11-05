88會館之亂…壹電視經理涉指摘角頭幫黃錦秋裝潢房屋 加重誹謗罪起訴
88會館之亂時，壹電視新聞部簡姓經理涉指摘高檢署檢察官黃錦秋，接受綽號「鱸鰻」的百億賭王林秉文及地方角頭裝潢房屋不正利益，台北地檢署今偵結依加重誹謗罪起訴。
起訴指出，2022年11月9日簡姓經理涉在「警政魂◎敬一杯社…」14人群組中發表「林秉文小明的一位小弟，因利益衝突轉而投靠三重某角頭下面，這位角頭牽線找上黃錦秋...這派人幫忙黃裝潢他中壢新房子花了上千萬」等語，指摘前警政署政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋接受林、角頭裝潢房屋的不正利益。
北檢原不起訴，黃錦再議後案件發回續查。簡姓經理否認犯罪，他辯稱不確定有沒有參加群組，沒有張貼訊息。檢方找來葉姓、戴姓、葉姓3名證人具結作證群組是簡姓經理創立，訊息就是簡張貼的。
88會館負責人郭哲敏被控行賄檢警，檢方查無具體不法事證案件簽結。檢方指出，周刊「88會館之亂」相關報導中，未提及簡姓經理在群組發表的內容，且簡姓經理為新聞從業人員，本易蒐獲各方消息，但無法提供他合理查證的經過，認定涉犯加重誹謗罪，依法起訴。
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