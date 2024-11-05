彰化某車行幹部合夥搶詐團車手 5人最重判7年10月

彰化某車行白牌車班長、司機等7人，趁詐團車手搭車攔車劫走9萬元贓款及金戒指，法院近日依加重強盜等罪，將班長、司機等5人處5年6月至7年10月不等刑期，其餘2人另案調查。

彰化地方法院判決書指出，曾姓白牌車班長與王姓司機發現經常叫車的吳姓、陳姓男子是詐騙集團車手，且常提領巨額贓款，在一次載客期間，聽見2人討論將領新台幣200萬元，因而與黃姓男子密謀行搶，並找來4名男子參與犯案。

2名車手今年2月5日由白牌車載往芬園鄉某國民小學前，曾姓班長把車手將下車訊息傳給同夥，黃姓男子等5人分乘2輛車前後包抄車手所搭白牌車後，以BB槍、料理刀、棒球棍等喝令車手下車，搶走贓款及1枚金戒指。

黃姓男子等人不滿只搶得9萬元贓款，繼續逼問車手，得知他們當晚會提領高額贓款，因此持槍將車手載往山區控制行動，打算待領贓款後再行搶。

警方獲報後前往現場逮捕，彰化地方檢察署依加重強盜等罪嫌起訴其中5人，2名同夥所涉罪嫌仍在調查中。

判決書指出，被告正值青年，非無謀生能力，竟以洗劫詐騙集團車手方式行搶財物，又因車手現金不足，另行起意帶到山上限制行動自由，欲迫使車手再次提領贓款。

法官考量班長、司機等5人分工情形、犯後態度等，依犯結夥3人以上攜帶兇器強盜罪、3人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪等處有期徒刑5年6月至7年10月不等，沒收犯罪所得9萬元；全案可上訴。其餘2人另案調查，而2名車手所涉詐欺罪嫌部分也由警方另案調查。